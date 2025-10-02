Disneys teuerstes Abenteuer: Das riesige Budget von Dial of Destiny enthüllt

HQ

Dass der fünfte (und letzte) Indiana-Jones-Film ein unverschämt teures Spektakel ist, ist kein Geheimnis, aber neu aufgetauchte Dokumentationen von Disney und Lucasfilm zeigen, dass er weitaus teurer war, als zuvor enthüllt. Wie teuer ist das? Den Unterlagen zufolge hatte Indiana Jones and the Dial of Destiny ein atemberaubendes Produktionsbudget von 419 Millionen Dollar.

Wie sich die Fans vielleicht erinnern, endete der Film mit einem finanziellen Verlust für Disney und spielte weltweit nur 384 Millionen Dollar ein. Diese Zahl reichte nicht einmal annähernd aus, um die Produktionskosten zu decken, und verfehlte die Gewinnschwelle bei weitem.

Es bleibt also die Frage: War der Haushalt jemals wirklich gerechtfertigt? Indiana Jones mag eine Ikone des Kinos sein, aber ein 400-Millionen-Dollar-Glücksspiel war immer riskant. Der Film war ein gewaltiges Spektakel, aber hatte er jemals wirklich eine Chance, solch astronomische Kosten wieder hereinzuholen?

Was hältst du vom fünften Indiana Jones-Film?