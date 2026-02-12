Disney's Snow White wird zu einem Albtraum im Wert von 170 Millionen Dollar

HQ

Disney ist gezwungen, große Summen abzuschreiben, nachdem Schneewittchen – ihr großes Live-Action-Projekt vom letzten Jahr – den hohen Erwartungen des Unternehmens nicht gerecht wurde. Laut neuen Informationen von Forbes hat der Film dem Unternehmen mindestens 170 Millionen Dollar verloren.

Wie sich einige von Ihnen vielleicht erinnern, stiegen die Produktionskosten weit über das ursprünglich vorgesehene Budget hinaus, und der Film erzielte nur 205 Millionen Dollar – was bei weitem nicht den geschätzten Produktionskosten von 240 bis 270 Millionen Dollar entsprach.

Im Allgemeinen bekommen große Filmfirmen nur die Hälfte der Ticketeinnahmen zurück (schließlich müssen Kinos und Verleiher auch ihren Anteil bekommen), was im Fall von Disney bedeutete, dass sie von Schneewittchen nur etwa 103 Millionen Dollar einsammelten. Das war weit entfernt von dem, was nötig war, um die beträchtlichen Produktionskosten zu decken.

Zudem wurde die Situation durch all die Kontroversen um den Film nicht erleichtert, was nun dazu geführt hat, dass Schneewittchen zu einem der wenigen großen Misserfolge unter Disneys ansonsten lukrativen Realverfilmungen geworden ist – und eine teure Lektion für das Unternehmen.

Haben Sie Schneewittchen gesehen, und wie empfanden Sie den Film im Vergleich zum animierten Original?