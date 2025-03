Disney's Snow White

HQ

Die Kontroversen um Disneys neuesten Schneewittchen-Film waren zahlreich und gnadenlos. Abgesehen von kontroversen Kommentaren von Stars und der Tatsache, dass dem Film vorgeworfen wurde, einer Art Woke-Agenda zu folgen, hatte Disney im Allgemeinen Schwierigkeiten, seine treuen Fans mit seinen Live-Action-Remakes zu überzeugen. Ihre glanzlosen Remakes haben jahrelang nicht überzeugt, und bevor Schneewittchen überhaupt veröffentlicht wurde, wurde es zum Brot und Butter der YouTuber, die sich von der ständigen Negativität ernährten.

Von dieser Boshaftigkeit hat jedoch nur sehr wenig ihren Weg in den Film gefunden. Tatsächlich ist der schlagzeilenträchtige Medienzirkus weitaus interessanter als der Film selbst, der leider nur ein weiterer Eintrag in einer langen Reihe von verleumdeten Disney-Remakes ist. Ich wünschte fast, der Film wäre gewagter gewesen, als er tatsächlich ist, denn der vielleicht umstrittenste Film des Jahres ist nicht mehr als ein harmloser Kinderfilm, an den sich auf Dauer niemand mehr erinnern wird. Die Frage ist vielmehr, wie schlecht der Film im Kern wirklich ist?

Zegler gibt eine viel bessere Leistung ab als ihr Co-Star Gal Gadot, der hier zu einem Fehler übertreibt.

Schneewittchen ist eine erweiterte Neuinterpretation von Walt Disneys animiertem Meisterwerk aus dem Jahr 1937, die eine einfache Märchengeschichte aufgreift und sie mit moderneren, zukunftsweisenden Ideen über den Widerstand gegen Ungerechtigkeit füllt. Der Schneewittchen-Film mit Kristen Stewart hat dies jedoch bereits 2012 getan, so dass dieses Remake in diesem Punkt nur sehr wenig Neues zu sagen hat. Obwohl der Film von der Handlung her technisch komplizierter ist, ist er auch leerer und atemloser. Die Einfachheit des Märchens und die Botschaft, wie weit Güte einen bringen kann, wird hier von dem kindlichen Kampf zwischen Gut und Böse überschattet, und nach der Hälfte dieses grünen Films beginnt die Länge wirklich an einem zu zehren.

Rachel Zegler ist als Titelfigur eigentlich ganz ordentlich. Ihr Unterkiefer hat zwar in einigen Szenen ein seltsames Eigenleben, aber sie schafft es, ihre unschuldige Figur zu verkaufen, die sich von der Herrschaft ihrer Stiefmutter isoliert hat und bald zum Symbol der Freiheit für das unterdrückte Volk wird. Zegler bietet zumindest etwas menschlichen Charme in den klebrigen CGI-Sumpf des Films, was Gal Gadot leider nicht gelingt.

Sagen wir es so: Manche Schauspieler kommen mit ihrer komisch schlechten Leistung davon, weil sie genau wissen, dass sie in einem Mistfilm mitspielen und es nur für den Gehaltsscheck tun, auf eine verzeihende und selbstbewusste Art und Weise. Gal Gadot gehört nicht dazu. Sie ist schrecklich als Antagonistin des Films, die hier geradezu erschreckende Ebenen des Melodrams erreicht. Als kleines Juwel war die Queen in Walt Disneys Originalfilm ein Albtraummaterial, aber in diesem Remake ist die Queen so parodistisch, dass das bisschen Aufregung, das der Film vielleicht hatte, einfach verblasst. Ihr Song "All is Fair" ist verrückt gewordenes Overacting.

Schneewittchen ist eine "aktualisierte" moderne Interpretation, die niemandem auf die Füße tritt.

Apropos Songs, der Soundtrack ist nicht viel, worüber man nach Hause schreiben könnte. An Jeff Morrows Komposition ist nichts auszusetzen, aber die neuen Songs harmonieren nicht gut mit den remixten Klassikern, die selbst wie überproduzierte KI-Produktionen klingen. Dem neuen Material von Banj Pasek und Justin Paul fehlt es auch an Identität und Persönlichkeit, so dass die vielen neuen Songs gleich klingen und zu einem einzigen generischen Soundtrack verschmelzen. Zumindest passt es zu den spritzigen Bildern des Films im Disneyland-Stil.

Sobald die Zwerge vorgestellt werden, verwandelt sich der Film in einen geradlinigen, unheimlichen Tal-Horror, der mehr abschreckt als zu reizen. Die Zwerge werden nun "magische Kreaturen" genannt, die ihre Magie nutzen können, um Diamanten in den Höhlen zu identifizieren. Für dieses Detail gibt es überhaupt keinen Grund, außer vermutlich, um Diskussionen über kleine Leute zu vermeiden. Diese Figuren werden jedoch die jüngeren Kinder amüsieren und die niedlichen computeranimierten Tiere werden sie von der Handlung ablenken.

Falls es nicht schon klar ist, wir Erwachsenen haben sehr wenig, was wir von diesem Film mitnehmen können, da es sehr wenig gibt, worüber wir uns freuen können. Es ist eine typische Disney-Neuinterpretation mit schlampigem Lack, aber sehr wenig unter der Oberfläche. Gleichzeitig ist der Film unterhaltsamer als der schreckliche Die kleine Meerjungfrau und weit weniger frustrierend als die jüngste Interpretation von Beuaty und das Biest. Aber obwohl es immer noch einige einigermaßen solide Szenen gibt, braucht man keinen magischen Spiegel, um zu sagen, dass das Original immer noch das schönste von allen ist.