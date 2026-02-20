Disney+s Percy Jackson and the Olympians fügt drei neue Götter zu seiner Besetzung hinzu

HQ

Percy Jackson and the Olympians Die dritte Staffel wird derzeit gedreht, die Dreharbeiten sollen voraussichtlich Anfang März dieses Jahres abgeschlossen werden. Während die Produktion weitergeht, haben wir drei neue Darsteller für die kommende Staffel bestätigt, wobei alle Stars Götter sind, die Percy auf seinem neuesten Abenteuer begleiten oder mit ihm spielen werden.

Ming-Na Wen, Jennifer Beals und Hubert Smielecki wurden laut Variety alle in Percy Jackson and the Olympians Staffel 3 besetzt. Von ihnen wird erwartet, dass sie als Gaststars auftreten und nicht als Stammdarsteller, wobei Wen Hera, Zeus' Frau auf dem Olymp, spielt. "Hera ist neben Zeus die einzige Gottheit, die Kinder hat, die auch Mitglieder des olympischen Rates sind, was ihr Einfluss in der Familienpolitik gibt", lautet ihre Beschreibung.

Demeter, gespielt von Beal, ist Zeus' Schwester und die Göttin der Landwirtschaft, der Ernte und des Kreislaufs von Leben und Tod. "Demeter erinnert sich sehr gut an den Krieg gegen die Titanen und wird tun, was nötig ist, um die Rückkehr ihres Vaters Kronos zu verhindern", heißt es in ihrer Biografie.

Smielecki Gue spielt Apollo, "den blendenden und charismatischen Gott der Sonne sowie Musik, Poesie, Bogenschießen und Prophezeiung. Der buchstäbliche Goldjunge des Olymps und Zwillingsbruder der Göttin Artemis, der Mond zu seiner Sonne." Buchfans wissen sicher am besten, wie diese drei Götter in Percy Jacksons Staffel 3 ihre Präsenz zeigen werden, aber wir müssen abwarten, wie sich das Familiendrama der griechischen Götter weiterentwickelt, wenn es ausgestrahlt wird.