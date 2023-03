Disneys neue Arielle: "Ich werde das Meer keinem Mann überlassen"

HQ

Die kleine Meerjungfrau kehrt in knapp zwei Monaten auf die große Leinwand zurück, und die Schauspielerin Halle Bailey, die Arielle spielt, verspricht eine radikal andere Prinzessin, die mit früheren Disney-Normen bricht. In einem Interview mit Edition sprach die heute 22-jährige Schauspielerin über die Schwierigkeiten, mit denen sie seit der Veröffentlichung ihres Castings konfrontiert ist, den Rassismus, den sie ertragen musste, und wie sie Arielle modernisieren und als starke Frau darstellen will, die "das Meer für keinen Mann verlässt".

"Ich bin wirklich aufgeregt für meine Version des Films, weil wir definitiv diese Perspektive geändert haben, dass sie den Ozean für einen Jungen verlassen will, als Frauen sind wir erstaunlich, wir sind unabhängig, wir sind modern, wir sind alles."

Bailey beschrieb auch, dass die neue Arielle viel größere Ziele hat, dass es darum geht, dass sie sich befreien und etwas aus ihrem Leben machen will.

"Es ist viel größer als das. Es geht um sich selbst, ihren Zweck, ihre Freiheit, ihr Leben und was sie will."

Neben Bailey werden wir auch Melissa McCarthy als Ursula, Jacob Tremblay als Flunder und Jonah Hauer-King als Prinz Eric sehen. Der Film kommt am 26. Mai in die Kinos.

Denkst du, dass die Modernisierung von Arielle ein guter Schachzug ist und hast du vor, Die kleine Meerjungfrau zu sehen?