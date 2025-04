Disneys Live-Action-RemakeTangled auf Eis gelegt

Seit Jahren produziert Disney Live-Action-Remakes beliebter Filme. Von Der König der Löwen bis Schneewittchen wurden diese Filme oft dafür kritisiert, dass sie im besten Fall faul sind, auch wenn sie an den Kinokassen Geld einspielen.

Laut The Hollywood Reporter ist diese Disney-Ära auf ein kleines Hindernis gestoßen, da das Remake von Tangled laut Insidern auf Eis gelegt wurde. Das Projekt befand sich in der Entwicklung, wobei Michael Gracey von The Greatest Showman die Regie führen sollte.

Diese Nachricht kommt nach einer enttäuschenden Leistung von Disneys Schneewittchen an den Kinokassen. Mit Kontroversen um den Film seit seinen Anfängen und schlechten Kritiken scheint es, dass das neueste Live-Action-Remake von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.

Dies stoppt Disneys Live-Action-Aktivitäten jedoch nicht sofort, da wir immer noch Lilo & Stitch haben, die in diesem Jahr herauskommen sollen, zusammen mit dem Vaiana-Remake im Juli 2026. Aber danach können sich die Dinge ändern.