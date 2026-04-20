Disneys Infinity Vision verspricht das ultimative Premium-Kinoerlebnis zu werden

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Die Walt Disney Company hat Infinity Vision angekündigt und bezeichnet es als das ultimative Premium-Kinoerlebnis. Es ist eine neue Zertifizierung für das Publikum zu wissen, welche "Auditorien die größten, hellsten und immersiwenssten filmischen Erlebnisse bieten".

Um diese neue Zertifizierung zu erhalten, müssen die Auditorien die folgenden technischen Standards erfüllen.



"Die größten Bildschirme für maximale Größenordnung



Laserprojektion für überlegene Helligkeit und Klarheit



Premium-Audioformate für vollständig immersiver Klang"



Diese Spezifikationen sind nicht so spezifisch, aber laut Disney sind "derzeit über 75 inländische und 300 globale Aussteller-PLFs [Premium Large Format] für Verbraucher verfügbar", und das Wort "inländisch" bedeutet natürlich innerhalb der USA.

Die Infinity Vision-Zertifizierung macht es Verbrauchern einfach, beim Kauf von Tickets zertifizierte Auditorien zu finden. Das könnte auch höhere Preise für diese Tickets bedeuten? Wir müssen einfach abwarten und sehen.