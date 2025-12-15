Disneys geschlechtsvertauschtes Holes Reboot wurde abgesagt

Holes, das Buch von Louis Sachar und die Disney-Filmadaption, sollte eigentlich eine neue TV-Serie bekommen, die das Projekt mit überwiegend weiblicher Besetzung neu belebt. Diese Serie wurde jedoch inzwischen von Disney abgesetzt, ohne dass ein klarer Grund dafür genannt wird.

Deadline spekuliert, dass die Serie, die von der Schauspielerin Shay Rudolph in der Hauptrolle Hayley geleitet werden sollte, einfach eine hohe Messlatte von Disney hatte, und obwohl die Erwartungen an das geschriebene Material hoch waren, erfüllte sie die Erwartungen des Studios nicht ganz. Manchmal passiert so etwas einfach in Hollywood.

Greg Kinnear, Flor Delis Alicea, Anire Kim Amoda, Noah Cottrell, Iesha Daniels, Sophie Dieterlen, Alexandra Doke und Maeve Press sollten ebenfalls in der Serie mitspielen. Jetzt wird es nicht passieren. Glücklicherweise haben wir im Film von 2003 noch eine großartige Adaption des Buches, angeführt von Shia LeBeouf.

Hättest du ein weibliches Reboot von Holes gesehen?