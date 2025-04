Disneyland Paris kündigt neuen Themenpark mit dem König der Löwen und den Fahrgeschäften nach oben an

HQ

Disneyland Paris hat auf die Ankündigung von Universal, einen riesigen Themenpark im Vereinigten Königreich zu eröffnen, mit einer Reihe von Ankündigungen bezüglich ihres "neuen" Themenparks in dem französischen Resort reagiert. Der Walt Disney Studios Park, der zweite Park des Resorts, der 2002 eröffnet wurde, wird im nächsten Jahr in Disney Adventure World umbenannt und um eine Erweiterung erweitert, die seine Größe verdoppeln und neue Fahrgeschäfte und Shows hinzufügen wird.

Der aktuelle Park verfügt über beliebte Fahrgeschäfte wie The Twilight Zone Tower of Terror, Ratatouille, Crush Coaster basierend auf Findet Nemo und den Avengers Campus mit Fahrgeschäften, die auf Spider-Man und Captain Marvel basieren. Es ist jedoch klein, überfüllt und es fehlt die Magie, die die Gäste von Disney erwarten. Aber ab 2026, wenn Disney Adventure World eröffnet wird, wird es einen neuen See für Nachtshows und World of Frozen geben, ein neues Land mit einer Bootsfahrt und Restaurants.

Wie letzte Woche angekündigt, wird Disney Adventure World auch eine Schaukelfahrt haben, die auf Pixars Up basiert, neben einer Teetassenfahrt, die auf Tangled basiert. Und in der Zukunft (wahrscheinlich 2027, aber es wurde kein Datum genannt) eine Bootsfahrt basierend auf Der König der Löwen (der Zeichentrickklassiker von 1994), mit drei aufregenden Drops, Animatronics und Soundtrack.

Natacha Rafalski, Präsidentin von Disneyland Paris, sagte, dass sie seit dem Debüt des Parks im Jahr 2002 mehr als 90 % des Angebots neu gestaltet haben... Obwohl man mit Fug und Recht sagen kann, dass der Park ausschließlich aus vertraglichen Gründen mit der französischen Regierung gebaut wurde, mit einem sehr begrenzten Budget und einer sehr begrenzten Frist, und es hat sich gezeigt: Er wurde als der schlechteste Park in der ganzen Kette angesehen.

Im Jahr 2026 könnte es sich mit neuen Fahrgeschäften, mehr Platz und einer entspannteren Atmosphäre dramatisch ändern, aber bereits ab diesem Jahr am 15. Mai mit der Wiedereröffnung von World Premiere, dem Indoor-Land des Parks mit Geschäften und Restaurants, das in den 1920er Jahren von Hollywood inspiriert neu eingerichtet wurde.

