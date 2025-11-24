Disneyland Paris gibt mit Frozen das Eröffnungsdatum für die bisher größte Erweiterung bekannt

HQ

Das Disneyland Paris Resort hat das Eröffnungsdatum für seine bisher größte Erweiterung bekannt gegeben: World of Frozen und Adventure Bay, die fast die Größe des Walt Disney Studios Park, des zweiten Freizeitparks im französischen Resort, verdoppeln werden. Auch dieser Park wird seinen Namen ändern: Ab dem 29. März 2026 wird er als Disney Adventure World bekannt sein.

Die Erweiterung wird eine Bootsfahrt basierend auf Frozen bieten, einige kleinere Fahrgeschäfte und einen riesigen See mit neuen Shows.

Große Investition für einen Freizeitpark, der seine Identität verloren hat

Die Umbenennung folgt auf viele Jahre der Renovierung und Erneuerungen des Walt Disney Studios Parks, der von vielen Disney-Fans weithin als der schlechteste Disney-Freizeitpark der Welt angesehen wird, da er bei seiner Eröffnung 2002 kaum Attraktionen oder immersive Themengestaltung hatte und offenbar nur zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung gegenüber der französischen Regierung gebaut wurde.

Nur eine kleine Dumbo-ähnliche Attraktion (basierend auf Aladdin) ist aus dem Eröffnungsjahr erhalten: Neue Fahrgeschäfte wurden hinzugefügt: The Twilight Zone: Tower of Terror, Rataouille, Toy Story Land und ein paar Marvel Avengers-Fahrgeschäfte. Die Eröffnung von The World of Frozen im März 2026 bestätigt die vollständige Veränderung der Identität des Parks: von einem Park, der auf der "Magie der Filme" basiert, hin zu einer Sammlung von Ländereien und Fahrgeschäften, die auf Disney-Marken basieren.

Nach Frozen wird in Zukunft eine neue Wasserattraktion zum König der Löwen eröffnet. Ein Star-Wars-Landa wurde ebenfalls aus den ursprünglichen Plänen gestrichen. Wirst du nächstes Jahr Disneyland Paris und die neue Frozen-Attraktion im Disney Adventure World besuchen?

