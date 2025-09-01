Disneyland Paris bestätigt die Eröffnung der Eiskönigin-Attraktion und das Rebranding im Frühjahr 2026

HQ

Das Event Destination Disney 23 enttäuschte die Disney-Fans, da es nicht viele Neuigkeiten zu Themenparks gab. Für die Fans von Disneyland Paris, dem Resort, das vom Unternehmen am häufigsten vergessen und vernachlässigt wird, brachte es jedoch die gute Nachricht, dass World of Frozen, die neue Erweiterung, die auf dem Animationsfilm von 2013 mit einem neuen Fahrgeschäft basiert, im Frühjahr 2026 eröffnet wird.

World of Frozen wird im Nebenpark des Resorts eröffnet, der seit 2002 als Walt Disney Studios Park bekannt ist. Wenn Frozen im Jahr 2026 eröffnet wird, wird der Park in Disney Adventure World umbenannt, um den Fokus von der "Magie der Filmindustrie" zu nehmen und sich auf seine Sammlung von Themenbereichen zu konzentrieren, zu denen bereits Marvel (Avengers Campus ) und Pixar (Toy Story, Ratatouille) gehören und die in Zukunft (hoffentlich 2027) mit der Eröffnung einer auf Der König der Löwen basierenden Attraktion wachsen werden.

Die Eröffnung des Frozen-Landes wird auch einige neue Fahrgeschäfte mit sich bringen, darunter ein fliegendes Karussell in Pixars Up sowie eine neue Allee und einen neuen See, die die Größe des derzeit kleinen und engen Parks verdoppeln werden. 2026 wird ein gutes Jahr, um das Disneyland Paris Resort zu besuchen.

