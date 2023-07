Disney-Chef kündigt Reduzierung von Star Wars- und Marvel-Inhalten an

HQ

Von den "guten Sachen" von Disney scheint es jetzt viel weniger zu geben, zumindest wenn man Chef Bob Iger glauben darf, der in einem Interview mit CNBC die vielen Flops und Enttäuschungen des Unternehmens auf einen gesättigten Markt zurückführte. Dies geschieht auch im Rahmen eines geplanten und laufenden Kostensenkungsprogramms, bei dem viele Mitarbeiter ausgeschieden sind und Material von Streaming-Diensten spurlos zugunsten finanzieller Abschreibungen verschwunden ist.

Im Gespräch mit CNBC erwähnte Iger, dass es für Disney wichtig sei, einen Schritt zurückzutreten und vor allem weniger auszugeben.

"Sie ziehen sich nicht nur zurück, um sich zu konzentrieren, sondern auch als Teil unserer Kostensenkungsinitiative. Wir geben weniger für das aus, was wir herstellen, und verdienen weniger.

"Marvel ist ein großartiges Beispiel dafür. Es war nicht auf nennenswertem Niveau im Fernsehgeschäft tätig, und sie steigerten nicht nur ihre Filmproduktion, sondern produzierten schließlich eine Reihe von Fernsehserien. Ehrlich gesagt, hat es den Fokus und die Aufmerksamkeit verwässert."

Wenn Sie der Meinung sind, dass Bob Iger mit dem, was er sagt, Recht hat, was würden Sie in seiner Situation tun?