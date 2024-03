Disney zeigt das erste Bild von Tron: Ares

HQ

Der erste Tron-Film feierte 1982 mit Jeff Bridges in der Hauptrolle Premiere, und es sollte fast 30 Jahre dauern, bis eine Fortsetzung, Tron: Legacy, veröffentlicht wurde. Heute ist es etwas mehr als 13 Jahre her, dass Sam sich in das Computerprogramm stürzte, um Antworten auf das mysteriöse Verschwinden seines Vaters zu finden. Seitdem haben wir nichts mehr von der Tron-Welt gesehen (es sei denn, man zählt die animierten TV-Serien mit, die auf Disney XD ausgestrahlt wurden). Aber nächstes Jahr hat Disney endlich ein erstes Bild aus dem dritten Film enthüllt, der Tron: Ares heißen wird.

Wir wissen immer noch nicht viel über die Handlung des Films, aber er hat eine solide Besetzung, darunter Cameron Monaghan (Shameless, Star Wars Jedi: Fallen Order), Jared Leto (Morbius, Dallas Buyers Club), Gillian Anderson (Sex Education, Akte X) und Evan Peters (X-Men: Days of Future Past, WandaVision).