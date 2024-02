Disney zahlt 1,5 Milliarden US-Dollar für Epic Games, um Spiele und Fortnite-Universen zu entwickeln

HQ

Fortnite ist ein so enormer Erfolg, dass man leicht vergisst, dass etliche Unternehmen Teile des Publishers und Entwicklers Epic Games besitzen. Dies ist einer der Gründe, warum das Spiel es im Laufe der Jahre geschafft hat, einige unglaubliche Kooperationen mit riesigen Franchises und Marken wie Lego, Marvel und Star Wars einzugehen. Das ist aber nichts im Vergleich zu dem, was jetzt passieren wird.

Disney hat angekündigt, 1,5 Milliarden US-Dollar in eine Kapitalbeteiligung an Epic Games zu investieren, und macht unmissverständlich klar, dass der Grund dafür darin besteht, "an einem brandneuen Spiele- und Unterhaltungsuniversum zusammenzuarbeiten, das die Reichweite der beliebten Disney-Geschichten und -Erlebnisse weiter ausbauen wird"

Das bedeutet nicht, dass wir aufhören werden, Spiele wie Marvel's Spider-Man 2, Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws, Marvel's Blade oder andere Spiele in Disney-Universen von PlayStation Studios, Xbox Game Studios, Square Enix und Firaxis zu sehen, da die Aussage von Disney-CEO Robert A. Iger den Eindruck erweckt, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Disney und Epic hauptsächlich auf Fortnite konzentriert. #10

"Unsere aufregende neue Beziehung zu Epic Games wird Disneys beliebte Marken und Franchises mit dem äußerst beliebten Fortnite in einem transformativen neuen Spiele- und Unterhaltungsuniversum zusammenbringen."

Bedeutet das, dass diese epischen Titel eher Lego Fortnite als Marvel's Spider-Man und dergleichen ähneln werden? Die Zeit wird es zeigen, aber erwarten Sie, noch viel mehr Avatar, Donald Duck, Indiana Jones, Marvel, Pixar, Star Wars, Die Simpsons in Epic Games und Unreal Engine-Titeln zu sehen, wenn dieser Deal genehmigt wird.

Was denkst du, wie dieses "Metaverse 2.0" oder Disney Infinity 4 klingt?