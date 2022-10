Disney+ wurde auf PS5 neu gestartet

HQ

Disney hat angekündigt, dass Disney+ offiziell auf der PlayStation 5 neu gestartet wurde, um der Streaming-Service-App zu ermöglichen, die Konsole besser zu nutzen.

Für diejenigen, die nicht wissen, was dies bedeutet, wie in einer Pressemitteilung von Disney erwähnt, ermöglicht die App den Benutzern nun, Inhalte in 4K HDR-Qualität anzusehen, da die Version zuvor auf die PS4-Edition beschränkt war, was bedeutet, dass das Beste, was sie bieten konnte, eine 1080p-Wiedergabe war.

"Ein wichtiger Teil unserer globalen Expansionsstrategie ist es, die Verbraucher überall dort zu treffen, wo sie sind, weshalb wir uns freuen, Disney+ für PlayStation 5-Nutzer zu verbessern", sagte Jerrell Jimerson, EVP of Product & Design, Disney Streaming. "Die Möglichkeit, 4K HDR-Video-Streaming auf der Plattform zu unterstützen, wird auch das Seherlebnis für Fans verbessern."

Also, worauf warten Sie noch, laden Sie die App herunter und machen Sie wieder mit She-Hulk, Andor, Hocus Pocus 2 und all den anderen Leckereien weiter, die der Service in letzter Zeit anbietet.