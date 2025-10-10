Disney wirft einen neuen Blick auf Live-Action Tangled, Scarlett Johansson im Gespräch über die Hauptrolle

Disney ist nach wie vor sehr an Live-Action-Remakes interessiert und hat daher noch nicht auf Tangled verzichtet. Es wurde ein neuer Ansatz gewählt, bei dem Scarlett Johansson für eine der Hauptrollen ins Auge gefasst wurde und der Regisseur von The Greatest Showman, Michael Gracey, immer noch an Bord ist, um den Film zu leiten.

Laut Deadline fror DisneyTangled das Remake ein, nachdem Schneewittchens Live-Action-Film kein Massenpublikum anziehen konnte. Nach dem Erfolg des Reboots von Lilo & Stitch scheint es jedoch, dass wir wieder an Bord des Live-Action-Express sind. Johansson wird als Mutter Gothel ins Auge gefasst, die matriarchalische Figur, die Rapunzel und ihr glänzendes Haar in ihrem Turm hält.

Trotz dieser Entwicklungen gibt es bisher noch kein offizielles grünes Licht für das Projekt. Mit dem 2010er Tangled, der fast 600 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt hat, besteht die Möglichkeit, dass eine Rückkehr zur Geschichte von Rapunzel wieder viel Geld einbringen könnte, aber Disney scheint immer noch ein wenig darauf bedacht zu sein, den Abzug jetzt voll zu betätigen.