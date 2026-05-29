Disney wirft dem Medienregulator Trump die "rechtswidrige" Unterdrückung der Meinungsfreiheit vor

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Disney hat der Federal Communications Commission in den USA "rechtswidrige" Versuche vorgeworfen, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken. Die FCC ist eine Regierungsbehörde und fungiert unter der Trump-Regierung als Hauptmedienaufsichtsbehörde.

Die Antwort kommt, während Disney angewiesen wird, frühzeitige Lizenzüberprüfungen für seine ABC-TV-Sender zu beantragen. Disney reichte die Anträge unter Protest ein und erklärte, sie seien "rechtswidrig, willkürlich und verfassungswidrig." Disney-Vertreter haben erklärt, dass die Rechte des Unternehmens nach dem ersten Verfassungszusatz verletzt wurden.

"Dieser Versuch, Äußerungen unter dem Deckmantel eines bürokratischen Prozesses zu unterdrücken, darf nicht durchsetzen", sagte Disney in einer von Sky News aufgenommenen Stellungnahme. Die FCC behauptet, dass die Überprüfungen, die ursprünglich 2028 beginnen sollten, im Rahmen einer Diskriminierungsuntersuchung vorgezogen wurden.

Die Anordnung kommt einen Monat nachdem Jimmy Kimmel, ein Late-Night-Fernsehmoderator in Amerika, scherzte, Melania Trump habe das Aussehen einer "werdenden Witwe". In den Tagen danach betrat ein Schütze das Dinner der White House Correspondents Association. Seitdem fordern sowohl Melania als auch der US-Präsident Kimmels Entlassung.