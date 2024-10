Disney+ wird nächsten Monat mit einem entzückenden animierten Weihnachtskurzfilm verstärkt

Während Netflix es liebt, bei Weihnachts- und Urlaubsprojekten im November über Bord zu gehen, ist Disney+ in der Regel viel kontrollierter. Davon abgesehen wird der Streamer dennoch einen neuen Weihnachtskurzfilm vorstellen, der eine Version der wahren Geschichte einer winzigen Eule erzählen soll, die 2020 in New York City gefangen wurde und vom berühmten Rockefeller Center Weihnachtsbaum gerettet werden musste.

Es ist bekannt als An Almost Christmas Story und ist ein Kurzfilm, der einer jungen Eule folgt, die, nachdem ihr Nistbaum gefällt wurde, um als Rockefeller-Baum umfunktioniert zu werden, sich schließlich mit einem verlorenen Menschenmädchen anfreundet, damit sie gemeinsam auf ein Abenteuer aufbrechen können, um ihre Eltern zu finden und nach Hause zurückzukehren. Unnötig zu erwähnen, dass dieser Kurzfilm überwältigend herzerwärmend und emotional sein wird.

Den Trailer zu An Almost Christmas Story könnt ihr euch unten ansehen, wobei der Kurzfilm am 16. November auf Disney+ erscheint.