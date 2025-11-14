Disney will KI-Tools entwickeln, die es Menschen ermöglichen, ihre eigenen Disney-Kurzfilme zu drehen

HQ

Die Idee, KI unsere Filme, Spiele und Musik erstellen zu lassen, ist seit langem ein heißes Thema. KI kann zweifellos die meisten dieser Dinge tun, aber alles, was sie gelernt hat, basiert auf dem, was andere geschaffen haben, und viele glauben, dass sie daher nicht in der Lage ist, neue und erfinderische Dinge zu tun - sondern auf lange Sicht nur die Arbeit anderer zu verändern.

Aus diesem Grund gibt es viel Skepsis gegenüber der sogenannten generativen KI, aber ein Unternehmen, das ihr nicht besonders abgeneigt zu sein scheint, ist Disney. Sie untersuchen derzeit, wie sie es auf verschiedene Weise nutzen können, und in ihrem neuesten Quartalsbericht (danke, The Hollywood Reporter) erfahren wir, dass dies bedeutet, dass Benutzer ihre eigenen Disney-Inhalte erstellen und mit anderen teilen können. CEO Bob Iger erklärt die Überlegung dahinter:

"Die andere Sache, über die wir uns wirklich freuen und die uns die KI geben wird, ist, den Nutzern von Disney+ ein viel engagierteres Erlebnis zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, nutzergenerierte Inhalte zu erstellen und nutzergenerierte Inhalte – meist Kurzfilme – von anderen zu konsumieren."

Disney ist dafür bekannt, alle seine Marken vehement zu schützen und anderen nur selten zu erlauben, sie zu verwenden. Aber solange wir es auf ihrer Plattform tun, haben sie kein Problem damit, dass sich die Leute alle möglichen Dinge einfallen lassen, die ihre Marken verwenden.

Es scheint wahrscheinlich, dass wir uns auf eine Zukunft freuen können, in der die sozialen Medien mit Videos überflutet werden, in denen Donald Duck, die Toy Story-Crew und Wreck-It Ralph zu Tode überstrapaziert werden, während sie in Videos Chaos anrichten, von denen die Macher selbst denken, dass sie das Lustigste seit geschnittenem Brot sind.