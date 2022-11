Disney+: Was Sie im November 2022 sehen sollten

HQ

Wie wir es kürzlich mit Netflix getan haben, setzen wir heute unsere Bemühungen fort, Sie über die aufregendsten und interessantesten Filme und Shows zu informieren, die im Laufe des Novembers auf Disney+ auftauchen werden.

Fernsehserie

Gordon Ramsay: Uncharted Showdown - 9. November

Rette unseren Kader mit David Beckham - 9. November

David Beckham ist wieder da, wo er hingehört, im Osten Londons. Er ist da, um der Liga zu helfen, die alles für ihn begonnen hat, und wird den Westward Boys helfen, Erfolg zu haben. Leider haben diese Jungs noch kein einziges Spiel gewonnen, so dass es selbst für einen der besten britischen Fußballer aller Zeiten eine ziemliche Herausforderung sein wird.

Zootopia+ - 9. November

Family Guy S21 - 16. November

Weihnachtsmänner - 16. November

Andor: Folge 12 - 23. November

Die bisher am besten bewertete Star Wars-Serie von Disney beendet ihre erste Staffel am 23. November, wenn wir wahrscheinlich mit einem bösen Cliffhanger für die bereits bestätigte zweite Staffel konfrontiert werden, die auch die letzte sein wird und zu Beginn des Films Rogue One enden wird.

Mickey Mousekersize - 18. November

Legacy: Die wahre Geschichte der LA Lakers - 23. November

Vergrabene Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs - 30. November

Der Patient - 30. November

Wir wissen, dass Steve Carell wirklich lustig sein kann, aber kann er auch einen Psychothriller tragen? Das wird in Der Patient beantwortet, wo er einen Therapeuten spielt, der einem psychotischen Erbärmlichen helfen muss, seinen Wunsch zu töten zu unterdrücken.

Willow - 30. November

Eine brandneue Fortsetzung von George Lucas' Fantasy-Abenteuer "Willow" aus dem Jahr 1988. Der Nelwyn-Zauberer kehrt Jahre nach der Rettung der kleinen Kaiserin Elora Danan zurück, um eine Gruppe von Außenseitern auf eine unglaubliche Mission in einer märchenhaften Fantasy-Welt zu führen, in der Warwick Davis selbst als Protagonist Willow zurückkehrt.

Filme

Mary Poppins kehrt zum Mitsingen zurück - 11. November

Phineas und Ferb: Mission Marvel - 11. November

Desillusioniert - 18. November

Mickey: Die Geschichte einer Maus - 18. November

Auch wenn Sie sicherlich über Mickey Mouse Bescheid wissen, gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge, die Sie nicht wissen. Hier ist dieser Dokumentarfilm nützlich, da er Ihnen alles beibringt, was Sie über die möglicherweise größte popkulturelle Ikone aller Zeiten wissen müssen.

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special - 25. November

Guardians of the Galaxy ist nächstes Jahr mit einem dritten Film zurück, aber wir werden die Crew diesen Monat in James Gunns kommendem Holiday Special treffen. Es ist eigentlich nicht nur ein lustiges Spin-off, da es als Kontinuität mit den Filmen angesehen wird. Grundsätzlich sollten Sie sich diesen nicht entgehen lassen!

Mickey rettet Weihnachten - 28. November

Ältere Disney-Fans vermissen wahrscheinlich die Stop-Motion-Filme von einst, und deshalb freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Disney für Sie alle etwas auf Lager hat. Mickey Saves Christmas ist ein Stop-Motion-Film, scheinbar vollgestopft mit der Disney-Weihnachtsmagie, die wir alle lieben.