Disney+: Was Sie im März 2023 sehen sollten

Es ist ein neuer Monat und das bedeutet natürlich, dass sich Streaming-Dienste darauf vorbereiten und bereit sind, in den kommenden Wochen eine neue Liste von Inhalten auf ihren jeweiligen Plattformen einzuführen. Nachdem wir kürzlich einen Blick auf Netflix geworfen haben, richten wir unsere Aufmerksamkeit nun auf Disney+, um zu sehen, worauf sich Disney-, Pixar-, Marvel-, Star Wars-, Star- und Nat-Geo-Fans freuen können.

Fernsehserie

Mando und Grogu sind zurück für ihre dritte offizielle Saison. Dieses Mal wird das Duo nach Mandalore zurückkehren, mit dem Dunkelschwert in ihrem Besitz, was zweifellos einige Probleme mit den einheimischen Mandalorianern verursachen wird, die den vom Krieg zerrissenen Planeten immer noch ihre Heimat nennen.

The Bad Batch - Season 2 (Folgen 10-14) - 1., 8., 15., 22., 29. März

Der animierte The Bad Batch läuft seit Anfang des Jahres und wird seine Geschichte bis März fortsetzen. Erwarten Sie weitere actiongeladene Abenteuer, während der Klontrupp versucht, die Bedürftigen zu retten, während er den Bemühungen des Imperiums ausweicht.

Abbott Elementary - Season 2 - 1. März

In der zweiten Staffel der Arbeitsplatzkomödie versucht die Lehrerbande in Philadelphia, ihren Schülern zu helfen und sie für das Leben in der großen, bösen Welt vorzubereiten.

Moon Girl & Devil Dinosaur - 1. März

Diese Zeichentrickserie dreht sich um ein 13-jähriges Supergenie, das sich mit einem 10 Tonnen schweren Tyrannosaurus rex zusammentut, um die Straßen von New York City zu schützen.

The Cry of the Butterflies - 8. März

Dieses lateinamerikanische Drama untersucht den brutalen Mord an der dominikanischen Aktivistin Minerva Mirabel und ihren Schwestern, alle auf Befehl des grausamen Diktators des Landes.

UnPrisoned - 10. März

Eine halbstündige Komödie, die sich mit den schwierigen Beziehungen zwischen einer Therapeutin und einer alleinerziehenden Mutter befasst, deren Leben außer Kontrolle gerät, als ihr Vater aus dem Gefängnis entlassen wird und zu ihrem Sohn im Teenageralter zieht.

Arrested Development - Seasons 1-3 - 15. März

Die ikonische und urkomische Show wird zu Disney+ kommen, nachdem sie zuvor von Netflix entfernt wurde.

Up Here - 24. März

Eine musikalische romantische Komödie, die in New York City spielt. Diese Geschichte folgt einem typischen Paar, das entdeckt, dass die größte Bedrohung für ihre Beziehung einfach sie selbst sein könnte.

Doogie Kameāloha, M.D. - Season 2 - 31. März

Die medizinische Serie feiert ein Comeback für ihre zweite Staffel, in der Lahela alte Seitensprünge und Freunde wiedertrifft und gezwungen ist, alle möglichen schwierigen Entscheidungen zu treffen, während sie durch das Leben navigiert.

Filme

Von Regisseur Sam Mendes erforscht dieses Drama die menschliche Verbindung in schwierigen Zeiten. Der Film spielt in einer englischen Küstenstadt in den 80er Jahren und zeigt Olivia Colman als Kinomanagerin, die mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen hat.

Finding Michael - 3. März

Eine emotionale Dokumentation, die in die Ereignisse von 1999 eintaucht, als Michael Matthews als jüngster Brite den Mount Everest bestieg, aber bald darauf in einem Schneesturm verschwand und nie wieder gesehen wurde - bis heute.

Boston Strangler - 17. März

Kiera Knightley leitet dieses Drama, das sich um eine Journalistin dreht, die den Fall des Boston Strangler untersucht und untersucht, und das alles in einer Zeit, in der das Paar allen Arten von grassierendem Sexismus ausgesetzt war.