Disney+: Was Sie im Mai 2023 sehen sollten

Der Frühling ist fast vorbei, aber das hindert Streaming-Dienste nicht daran, sich zu verpflichten und ihr Angebot an verfügbaren Inhalten zu erweitern. Im Fall von Disney gibt es im Mai eine Auswahl an neuen Star Wars-Inhalten und eine Menge anderer Original-Shows und -Filme, und um zu sehen, was auf Lager ist, haben wir hier die aufregendsten Ergänzungen gesammelt.

Aber bevor wir anfangen, eine kurze Erinnerung: Wir haben unsere Auswahl auf dem britischen Veröffentlichungsplan von Disney+ basiert, also überprüfen Sie unbedingt Ihre lokale Region auf genaue Angebote.

TV-Sendungen:

Star Wars Visions - Band 2 - 4. Mai

Die Sammlung von animierten Kurzfilmen, die auf A Galaxy Far, Far Away basieren, kehrt zu diesem Star Wars Day zurück und sieht gefeierte Studios wie Aardman, Studio Mir, Punkrobot, Studio La Cachette und mehr, die der Science-Fiction-Welt ihre eigene Note verleihen.

Star Wars: Abenteuer der jungen Jedi - 4. Mai

Diese Kindershow stellt eine Besetzung von Jedi-Jugendlichen vor, die eine Reihe verrückter Possen machen, während sie von Master Yoda erzählt werden.

Das Muppets-Chaos - 10. Mai

The Muppets sind zurück und wollen ihr erstes Studioalbum aufnehmen, als Teil der Puppenband Electric Mayhem.

In Amerika geborener Chinese - 24. Mai

In dieser Actionserie wird der Teenager Jin Wang in einen Kampf mit chinesischen mythologischen Göttern verwickelt, nachdem er am ersten Schultag einen neuen ausländischen Schüler kennengelernt hat.

Chip 'n' Dale: Parkleben (Staffel 2) - 24. Mai

Die entzückenden und schelmischen Streifenhörnchen sind zurück für einen zweiten Ausflug in dieser neuen Staffel von animierten Kurzfilmen.

Filme:

Rye Lane - 3. Mai

Zwei junge Leute, die Schwierigkeiten haben, schlimme Trennungen zu überwinden, kommen an einem vollgepackten Tag in Südlondon zusammen.

Krater - 12. Mai

Ein kleiner Junge, der in einer Mondbergbaukolonie aufgewachsen ist, unternimmt zusammen mit seinen vier besten Freunden einen Ausflug, um einen legendären Krater zu erkunden, bevor sie auf einen anderen Planeten umgesiedelt werden.

Ad Astra - 12. Mai

Brad Pitt begibt sich in diesem Science-Fiction-Epos über einen Mann, der eine gefährliche Reise durch das Sonnensystem unternimmt, um Antworten über seinen vermissten Vater zu finden.

Weiße Männer können nicht springen - 19. Mai

In diesem Remake des Films von 1992 tun sich Jack Harlow und Sinqua Walls zusammen, um ein Paar Basketball-Hustler zu spielen, die etwas mehr Geld verdienen wollen.