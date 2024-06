Disney+: Was Sie im Juni 2024 sehen können

HQ

Im Juni feiert das Fernsehen auf Disney+ sein Debüt. Vielversprechende neue Geschichten und zusätzliche Serien gefeierter und beliebter bestehender Werke sind die Schlagzeilen eines ansonsten recht spärlichen Monats, der durch wöchentlich erscheinende neue Folgen laufender Serien unterstützt wird.

Um die neuen Episoden laufender Shows zu beschönigen, sind hier die Ergänzungen zu Disney+ im Juni, die alle auf der Auswahl der UK-Version des Streamers basieren.

Geschnitten - 4. Juni

Diese limitierte Serie befasst sich mit der Los Angeles Clippers NBA-Organisation. In dieser dramatisierten Serie, die zweifelhaft als eines der berüchtigtsten und am wildesten geführten Franchises der Liga gilt, spielt Laurence Fishburne die Rolle des Trainers Doc Rivers, der versucht, das Team zur ersten Meisterschaft nach seiner Ankunft im Jahr 2013 zu führen.

Star Wars: The Acolyte - 5. Juni

Die vielleicht am meisten erwartete Ergänzung des Monats, Star Wars: The Acolyte, ist eine originelle Geschichte aus einer weit, weit entfernten Galaxis, die das Ende der High Republic -Ära aufzeichnet, 100 Jahre vor der Skywalker Saga, und einen angesehenen Jedi Master konfrontiert, der eine gefährliche Frau aus seiner Vergangenheit konfrontiert, während er einen Weg voller dunkler Versuchungen einschlägt.

Karl Lagerfeld werden - 7. Juni

Daniel Brühl spielt die Hauptrolle in dieser Serie über den berühmten Designer, bevor er zu einer bekannten und respektierten Kraft in der Modewelt wurde. Becoming Karl Lagerfeld erzählt, wie sich der titelgebende Designer verliebte, gegen rivalisierende Modehäuser kämpfte und zum Star aufstieg, während er in Paris, Rom, Monaco und anderen Modezentren spielte.

Big City Green The Movie: Spacecation - 7. Juni

In diesem Animationsfilm schafft es der junge Cricket, den Urlaub seiner Familie zu ruinieren, bevor er überhaupt begonnen hat. Dieser abendfüllende Teil der Serie wird die Bande in den Weltraum führen, um eine experimentelle Landwirtschaftsmission in Angriff zu nehmen, alles als Teil von Cricket s Bemühungen, jedes Unrecht wiedergutzumachen, das er in letzter Zeit begangen hat.

Unter der Brücke - 12. Juni

Lily Gladstone und Riley Keough haben sich für diese kommende Dramaserie zusammengetan, die die erschütternde wahre Geschichte eines jungen Mädchens erforscht, das 1997 auf Vancouver Island vermisst wurde. Diese Geschichte wird aus der Perspektive von Keoughs Rebecca Godfrey, der Autorin des Buches, auf dem die Serie basiert, und Gladstones Polizist Cam Bentland erzählt, während Geheimnisse enthüllt, Anschuldigungen erhoben und Wahrheiten ans Licht gebracht werden.

Wir waren die Glücklichen - 19. Juni

Logan Lerman und Joey King spielen die Hauptrollen in dieser Adaption des gleichnamigen Bestsellers von Georgia Hunter. We Were the Lucky Ones erzählt die Geschichte einer jüdischen Familie, die zu Beginn des Zweiten Weltkriegs getrennt wurde, und dokumentiert, wie sie überlebten und kämpften, um schließlich wieder zueinander zu finden.

Der Bär: Staffel 3 - 27. Juni

Jeremy Allen White und Ayo Edibiri kehren in der dritten Staffel der viel beachteten Dramaserie zurück. In der nächsten Reihe von The Bear -Episoden wird die Bande auf der Jagd nach Michelin-Sternen sein, um ihr ehemaliges Fast-Food-Restaurant Beef in ein gehobenes Restaurant zu verwandeln. Erwarten Sie viele Schimpfwörter und Geschrei in dieser nächsten Reihe von Episoden.