Disney+: Was Sie im Juli 2024 sehen können

HQ

Reden wir nicht um den heißen Brei herum, dieser Monat auf Disney+ wird ein harter Monat. Abgesehen von den laufenden Episoden von Star Wars: The Acolyte, die immer noch wöchentlich ausgestrahlt werden, und einigen anderen fortlaufenden Shows will der Streamer nicht viel bieten, worauf man sich im Juli freuen kann. Brunnen... es sei denn, Sie sind ein großer Fan des Sharkfests.

Sharkfest - 1. Juli

Wir haben dies als einen Eintrag aufgenommen, obwohl es sich in Wirklichkeit um mehrere neue Dokumentarfilme handelt, die alle unter und in die Sharkfest-Kategorie fallen. Wie jedes Jahr können wir uns hier auf eine Reihe neuer Programme freuen, die den furchterregendsten Raubtieren des Ozeans gewidmet sind, mit Shows, die sich an Lebewesen aller Formen und Größen richten.

Egal, ob es sich um Haiangriffe, Haie, die in Städten leben, virale Haimomente, die größten Haie, die in unseren Ozeanen schwimmen, und sogar eine Dokumentation handelt, die vom neuen Captain America, Anthony Mackie, moderiert wird, es gibt viele aufregende Hai-Shows, auf die man sich diesen Juli freuen kann.

Werbung:

Das Land von Tanabata - 4. Juli

Diese Serie stammt vom Schöpfer von Parasyte und folgt einem Universitätsstudenten, der seine ungewöhnlichen übernatürlichen Fähigkeiten einsetzt, um eine Bedrohung zu überwinden, die für die ganze Welt katastrophal sein könnte.

Gören - 5. Juli

Dieser Dokumentarfilm befasst sich mit den Brat Pack, einer Sammlung junger Stars in den 1980er Jahren, die in vielen beliebten und Kultfilmen wie The Breakfast Club mitspielten. In diesem Film trifft sich Regisseur Andrew McCarthy wieder mit vielen der anderen Prominenten, die die Brat Pack bildeten, um darüber zu sprechen, ein Mitglied dieser schwer fassbaren Gruppe zu sein.

Match Point (2005) - 5. Juli

Scarlett Johansson, bevor Sie sie als Black Widow kannten. In Match Point von 2005 ist die Schauspielerin an der Seite von Jonathan Rhys Meyers und Emily Mortimer als Ex-Freundin zu sehen, die wieder auf die Bühne kommt, um die Hochzeit der von den anderen beiden Stars gespielten Charaktere zu stören.

Werbung:

Mastermind: Denken wie ein Mörder - 11. Juli

Diese Serie befasst sich mit genau der Frau, die die Art und Weise veränderte, wie das FBI Serienmörder aufspürte und jagte. Hier erfahren wir mehr über Dr. Ann Burgess, die Person, die die Idee der Kriminalpsychologie und die Verwendung von Studien und Untersuchungen über die Psyche von Opfern wirklich ins Leben gerufen hat, um ihren Angreifer zu finden.

Descendants: The Rise of Red - 12. Juli

Ein origineller Film, der zweifellos für viele unter dem Radar fliegen wird. Descendants: The Rise of Red folgt der Tochter des Queen of Hearts, Red, die sich mit der Tochter von Aschenputtel, Chloe, zusammentut, um sich gegen ihre Mutter zu erheben, um in die Vergangenheit zu reisen und zu verhindern, dass die Queen of Hearts einen schurkischen Weg einschlagen.

Futurama (Staffel 12) - 29. Juli

Die 12. Staffel der Zeichentrickserie wird diesen Monat mit der ersten von vielen Episoden ihr Debüt geben. Die Show wird zurückkehren, indem Bender ein NFT verkauft, das das Konzept seines Wesens darstellt, was dazu führt, dass er emotional verloren geht und in sein angestammtes Dorf in Mexiko zurückkehren muss, um sich selbst wiederzufinden.