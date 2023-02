Disney+: Was Sie im Februar 2023 sehen sollten

HQ

Wenn Sie gehofft haben, dass Disney+ für diesen Februar ein gestapeltes Line-up haben würde, könnten Sie ein wenig enttäuscht sein. Davon abgesehen hat der Streamer im Laufe des kürzesten Monats des Jahres einige aufregende Neuzugänge, von denen viele entweder mit aktuellen und neuen Produktionen des Marvel Cinematic Universe zusammenhängen oder an derzeit laufende Serien gebunden sind. Hier ist, was es diesen Februar Neues auf Disney+ gibt.

Fernsehserie

Star Wars: The Bad Batch (Staffel 2) - Episoden 6, 7, 8, 9 - 1., 8., 15., 22. Februar

Nationalschatz - Rand der Geschichte - Episoden 9 & 10 - 1. & 8. Februar

Werbung:

Bob's Burgers (Staffel 13) - Episoden 5, 6, 7, 8 - 1., 8., 15., 22. Februar

The Proud Family - Louder & Prouder (Staffel 2) - 1. Februar

Werbung:

Marvel Studios' Assembled: The Making of Black Panther: Wakanda Forever - 8. Februar

Marvel Studios Legends: Ant-Man/The Wasp/Hank & Janet - 10. Februar

"LEGENDS zeichnet die großen und kleinen Momente nach, die Scott Lang in den kleinsten der mächtigsten Helden der Erde verwandelten.""LEGENDS zeichnet Hanks Reise auf, während er vom engagierten Wissenschaftler zum überfürsorglichen Vater wird.""LEGENDS folgt Hopes Reise, die dazu führt, dass sie an der Seite der Avengers kämpft."

Fleishman steckt in Schwierigkeiten - 22. Februar

"Fleishman Is In Trouble ist die Geschichte des kürzlich geschiedenen 41-jährigen Toby Fleishman, der in die schöne neue Welt des App-basierten Datings eintaucht, mit der Art von Erfolg, die er in seiner Jugend nie hatte, bevor er am Ende der medizinischen Fakultät heiratete."

Filme

Black Panther: Wakanda Forever - 1. Februar

"In Black Panther: Wakanda Forever von Marvel Studios kämpfen Königin Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye und die Dora Milaje darum, ihre Nation nach dem Tod von König T'Challa vor intervenierenden Weltmächten zu schützen."

Dug Days: Carl's Date - 10. Februar

"Carl Fredricksen stimmt widerwillig zu, mit einer Freundin auf ein Date zu gehen - hat aber zugegebenermaßen keine Ahnung, wie Dating heutzutage funktioniert. Immer der hilfsbereite Freund, tritt Dug ein, um Carls Nervosität vor dem Date zu beruhigen und einige bewährte Tipps zu geben, um Freunde zu finden - wenn Sie ein Hund sind. "