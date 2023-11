Disney+: Was im November 2023 zu sehen ist

HQ

Disney hat lange damit gekämpft, Disney+ eine breite Palette neuer Inhalte hinzuzufügen, und im Allgemeinen ist dies auch für November 2023 wieder der Fall. Der Streamer hat ein paar interessante Neuzugänge, aber zum größten Teil besteht dieser Monat aus wiederkehrenden Serien und festlichen Projekten.

Reihe

Die Simpsons (Staffel 34) - November 1

Die neueste vollständige Staffel von The Simpsons macht sich auf den Weg zum Streamer, nachdem sie ihren Lauf im terrestrischen Fernsehen abgeschlossen hat.

Solar Opposites (Staffel 4) - November 1

Jedermanns liebste verrückte Familie von Außerirdischen ist in der vierten Staffel der Zeichentrickserie für weitere lustige Späße zurück.

Die Weihnachtsmänner (Staffel 2) - 8. November

Die Familie Calvin kehrt in diesem Jahr für einen weiteren Ausflug zurück, wobei Tim Allens Scott die Aufgabe hat, seinem Sohn Cal beizubringen, wie man der Weihnachtsmann ist, in der Hoffnung, dass er eines Tages das Familienunternehmen übernehmen kann.

Schuldige - 8. November

Gemma Arterton spielt die Hauptrolle in dieser Serie, die sich um eine Elite-Crew ehemaliger Krimineller dreht, die gezwungen sind, sich erneut zusammenzuschließen, als ein Attentäter beginnt, sie einen nach dem anderen auszuschalten.

Ein Mord am Ende der Welt - 14. November

Emma Corrin und Clive Owen spielen die Hauptrollen in dieser Mystery-Serie über einen Amateurdetektiv und Hacker und einen zurückgezogenen Milliardär, die versuchen, einen Mord an einem abgelegenen, aber eindrucksvollen Ort aufzuklären.

Brawn: The Impossible Formula 1 Story - 15. November

Keanu Reeves moderiert diese Dokumentation, die sich mit dem Brawn-Formel-1-Team befasst und zeigt, wie Ross Brawn das Team mit geringen finanziellen Mitteln aufgebaut hat und es trotzdem geschafft hat, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Filme

The Quiz Lady - 3. November

Sandra Oh und Awkwafina spielen die Hauptrollen in dieser Komödie über eine junge Frau und ihre entfremdete Schwester, die die Aufgabe haben, zusammenzuarbeiten, um die Spielschulden ihrer Mutter zu begleichen, indem sie Gameshow-Champions werden.

Durch den Schnee rasen - 17. November

Dieser festliche Film erzählt die Geschichte eines geschiedenen Sozialarbeiters, der sich wieder in Weihnachten verliebt, als er an Heiligabend mit seiner Tochter zu einem Besuch geschickt wird.

The Artful Dodger - 29. November

Dieser Nachfolger von Charles Dickens' Oliver Twist spielt in Port Victory in Australien und zeigt, wie Jack Dawkins The Artful Dodger seine Fähigkeiten als raffinierter Taschendieb überträgt, um Chirurg zu werden, während er sich der Verlockung und Versuchung stellt, wieder in ein Leben des Verbrechens zu sinken.