Disney+: Was im Mai 2024 zu sehen ist

Disney+ hatte im Vergleich zu einigen anderen verfügbaren Streaming-Diensten schon immer eine verfeinerte Sammlung von Inhalten, weshalb es wahrscheinlich niemanden überraschen sollte zu hören, dass es in diesem Monat nicht allzu viele vielversprechende Neuzugänge geben wird. Davon abgesehen gibt es für die Musikbegeisterten im Mai 2024 eine Menge, auf das sie sich freuen können.

Shardlake - 1. Mai

Sean Bean führt die Besetzung dieser vierteiligen Thriller-Whodunnit-Serie an, die im England des 16. Jahrhunderts spielt und sich um die Auflösung der Klöster des Landes dreht.

Willkommen in Wrexham (Staffel 3) - 3. Mai

Sie haben es aus dem National League geschafft und jetzt haben Ryan Reynolds und Rob McElhenney mit ihrer EFL-Mannschaft Wrexham AFC ein Auge auf League One geworfen. Können sie die Fussballleiter weiter erklimmen?

Star Wars: Tales of the Empire - 4. Mai

Zur Feier von Star Wars Day feiert eine neue Zeichentrickserie ihr Debüt, die sich diesmal auf das Galactic Empire konzentriert. Mit sechs Kurzgeschichten, die entweder auf unbekannten oder ikonischen Charakteren basieren, wird uns dies einen neuen Einblick in eine weit, weit entfernte Galaxie geben.

Monster bei der Arbeit (Staffel 2) - 5. Mai

Vor ein paar Jahren wurden wir in Monsters Incorporated zurückversetzt, um einen Blick auf den täglichen Prozess in Monsters at Work zu werfen, und jetzt ist es an der Zeit, für eine neue Reihe von Abenteuern rund um den Protagonisten Tylor zurückzukehren.

The Beatles: Let it Be - 8. Mai

Dieser Dokumentarfilm erkundet eine der kultigsten Rockbands aller Zeiten, auf eine Art und Weise, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Dies ist eine Restaurierung des Films von Michael Lindsay-Hogg aus dem Jahr 1970, der auch die letzte Live-Show der Band als Einheit während eines Auftritts auf dem Dach in London einfängt.

Queen Rock Montreal - 15. Mai

Dieser Film setzt das musikalische Thema fort und ist ein abendfüllendes Konzert, das die Kultband Queen während ihrer Shows in Montreal, Kanada, zwischen dem 24. und 25. November 1981 begleitet.

Chip 'n' Dale: Park Life (Staffel 2) - 22. Mai

Mehr Animation! Chip und Dale kehren für weitere Späße und lustige Ausflüge zurück, während sie ihr Leben in einem großen Stadtpark fortsetzen. Erwarten Sie dieses Mal Gastauftritte von Disney-Legenden wie Donald Duck, Pluto, Butch und mehr.

Marvel Studios' Assembled: The Making of X-Men '97 - 22. Mai

Die Zeichentrickserie läuft nun schon seit einiger Zeit, und um ihren Abschluss im Mai dieses Jahres zu feiern, wurde eine Dokumentation produziert, die sich mit ihrer Entstehung befasst und uns einen Einblick in die Rückkehr der X-Men gibt.

Die Beach Boys - 24. Mai

Noch mehr Musik zum Grooven. The Beach Boys ist eine Hommage an die berühmte Band, die brandneue Interviews und nie zuvor gesehenes Filmmaterial enthält, die ihr Debüt geben und zeigen, wie die Truppe die Popmusik revolutioniert hat.

Jim Henson Idea Man - 31. Mai

Der Mann hinter der Puppe. Dieser Dokumentarfilm taucht in das Leben von Jim Henson ein, dem berühmten Puppenspieler, der The Muppets, Sesame Street, The Dark Crystal und mehr schuf, alle unter Verwendung von Informationen aus Hensons eigenen persönlichen Archiven.