Disney+: Was im Februar 2024 zu sehen ist

Disney steuert auf einen ziemlich arbeitsreichen zweiten Monat des Jahres zu, da der Produktionsriese seinen Streaming-Dienst mit einer ganzen Reihe neuer Shows und bestehender Filme unterstützt. Da viele Neuzugänge anstehen, haben wir die Ergänzungen herausgesucht, die Sie im Auge behalten sollten, und sie unten zusammengestellt.

Aber bevor wir darauf eingehen, ein kurzer Haftungsausschluss: Wir haben unsere Auswahl auf Disney+ UK-Ergänzungen gestützt, also stellen Sie sicher, dass Sie vor Ort nach genauen Informationen zu Ihrer Region suchen.

Selbst - 2. Februar

Dieser brandneue animierte Stop-Motion-Pixar Sparkshort folgt einer Holzpuppe, die sich auf eine Reise der Selbstfindung begibt.

Die Wunder - 7. Februar

Der neueste Film aus dem Marvel Cinematic Universe bringt Brie Larson, Teyonah Parris und Iman Vellani als Captain Marvel, Monica Rambeau und Ms. Marvel zusammen, während sich das Trio auf eine kosmische Suche begibt, um einen rachsüchtigen Kree-Kriegsherrn, gespielt von Zawe Ashton, aufzuhalten.

Assembled: The Making of The Marvels - 7. Februar

Dieser Dokumentarfilm wirft einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie The Marvels gefilmt, produziert und zum Leben erweckt wurde.

Suncoast - 9. Februar

Woody Harrelson, Laura Linney und Nico Parker spielen die Hauptrollen in dieser semi-autobiografischen Geschichte über eine Teenagerin, die, während sie sich an der Seite ihrer Mutter um ihren Bruder kümmert, sich mit einem seltsamen Aktivisten anfreundet.

Love, Rosie (2014) - 9. Februar

In diesem romantischen Film spielen Lily Collins und Sam Claflin langjährige enge Freunde, die immer wieder durch die Erwartungen des Lebens getrennt werden.

Star Wars: Young Jedi Adventures - 14. Februar

Die neuesten Episoden der Kinderserie erzählen weiterhin Geschichten, die in der Ära der Hohen Republik in A Galaxy Far, Far Away spielen.

Revolver (2005) - 16. Februar

Dieser Film ist einer der frühesten Actionfilme von Jason Statham und Guy Ricthie und folgt einem ehemaligen Sträfling und aktuellen Spieler, der sich auf ein Spiel mit tödlichen Folgen einlässt.

Star Wars: The Bad Batch (Staffel 3) - 21. Februar

In der letzten Staffel des The Clone Wars-Spin-offs reist die Bande ehemaliger, abgelehnter Clone Troopers weiter durch die Galaxie, um Bedürftigen zu helfen und dabei das Herz des Imperiums anzugreifen.

Survivor (2015) - 23. Februar

Pierce Brosnan und Milla Jovovich spielen die Hauptrollen in diesem Actionfilm über eine Offizierin des Auswärtigen Dienstes in London, die versucht, einen für New York City geplanten Terroranschlag zu verhindern, bevor sie in die ganze Tortur verwickelt und für Verbrechen angeklagt wird, die sie nicht begangen hat.

Shōgun - 27. Februar

Diese Adaption des Romans von James Clavell erkundet das Leben von Lord Yoshii Toranaga, der im Japan des 17. Jahrhunderts und zu Beginn des blutigen Bürgerkriegs des Landes gegen seine Feinde um sein Leben kämpft.

Iwájú - 28. Februar

Diese Zeichentrickserie spielt in einem futuristischen Lagos, Nigeria, und folgt einem jungen Mädchen von einer reichen Insel, während sie und ihre beste Freundin von einer viel ärmeren Insel gefährliche Geheimnisse über ihre polarisierenden verschiedenen Welten entdecken.