Disney+: Was im April 2024 zu sehen ist

Es ist kein guter Monat für Disney+-Abonnenten, vorausgesetzt, Sie sehen sich nicht bereits die hervorragenden Sendungen an, die weiterhin wöchentlich ausgestrahlt werden, wie Shogun, The Bad Batch und X-Men '97. In diesem April verstärkt der Streamer seine Reihen nur mit einigen wenigen Neuzugängen, wobei der größte von ihnen das Streaming-Debüt eines kürzlich erschienenen Kinostreifens ist.

Bevor wir dazu kommen, was dieser Film ist, eine kurze Erinnerung: Wir haben unsere Auswahl auf UK-Ergänzungen basiert, also stellen Sie sicher, dass Sie vor Ort nach genauen Auflistungen suchen.

Wunsch - 3. April

Der Star der Show in diesem Monat in mehr als einer Hinsicht. Der neueste große Disney-Animationsfilm feiert sein Streaming-Debüt und erscheint diesen Monat auf Disney+ und ermöglicht es den Zuschauern, in das Land Rosas zu reisen, um Asha und ihren mächtigen Gefährten Star zu begleiten, während sie versuchen, das wundersame Königreich aus den Händen der tyrannischen King Magnifico zu befreien. Dieser animierte Streifen kam im November 2023 in die Kinos, ist also für die meisten noch frisch und neu.

Die Fabel - 6. April

Diese Anime-Serie folgt einem legendären Attentäter, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, seine Fähigkeiten zu trainieren und zu perfektionieren, um der größte Auftragskiller der Welt zu sein. Der Haken an dieser Serie ist, dass es nicht so sehr ums Töten geht, sondern dass ein Gangsterboss nach einem hochkarätigen Auftrag Fable damit beauftragt hat, sich jahrelang zurückzuhalten und das zu tun, was er kann und am besten kann, während er von dem lokalen kriminellen Abschaum, der Osaka besetzt, geschubst und getestet wird.

Blutfrei - 10. April

In dieser Serie sind die Schöpferin von im Labor gezüchtetem Fleisch und ihr Leibwächter gezwungen, auf die Flucht zu gehen, nachdem sie sich als Ziel tödlicher und gefährlicher Mächte wiederfindet, die ihr Schaden zufügen und ihrer Schöpfung mit hohem Potenzial einen Riegel vorschieben wollen.

Die größten Hits - 12. April

Lucy Boynton führt die Besetzung dieser emotionalen Dramaserie an, in der auch der neue Superman, David Corenswet, die Hauptrolle spielt. The Greatest Hits folgt einer jungen Frau, die entdeckt, dass sie mit der Kraft der Musik durch die Zeit reisen kann. Diese neu entdeckte Fähigkeit ermöglicht es ihr, geliebte Erinnerungen an ihren ehemaligen Freund (Corenswet) loszuwerden, während sie gleichzeitig ihr neues Liebesinteresse in der Gegenwart verwaltet. Mit der Macht, die Vergangenheit zu verändern, würdest du?

Große Hoffnungen - 20. April

Diese Workplace-Reality-Serie folgt den in Weißrussland geborenen Brüdern von Slava und Mishka bei der Einrichtung einer Cannabis-Apotheke in Hollywood. In dieser Show, die auch versucht, der Welt ihre Kiffer-Crew vorzustellen, wird die Gang mit allen Arten von Marihuana-liebenden Kundschaften zu tun haben.

Tiger - 22. April

Wenn Sie Naturdokumentationen lieben, ist der 22. April ein Tag, den Sie nicht verpassen sollten. Priyanka Chopra erzählt diese Serie, die einer Gruppe von Tigerjungen folgt, die von ihrer erfahrenen Mutter die Wege der Welt lernen. Die pelzige Familie muss den Bedrohungen durch andere Tiger, andere Säugetiere und sogar heimtückische Schlangen und Pythons ausweichen.

Tiger auf dem Vormarsch - 22. April

Ja, es hat einen ähnlichen Namen, aber es ist eine ganz andere Show. Tigers on the Rise wird von Blair Underwood erzählt und soll dokumentieren, wie sich die Tigerpopulationen auf der ganzen Welt erholen. Diese Serie untersucht die Auswirkungen, die Schutzgebiete und Farmen auf die Art hatten, und versucht, einige Individuen hervorzuheben, die für die Rettung und Verjüngung von Tigern in freier Wildbahn entscheidend waren.

Geheimnisse des Oktopus - 22. April

Und zu guter Letzt haben wir an der dokumentarischen Front noch mehr Tig... Nur ein Scherz, hier geht es um Oktopus. Secrets of the Octopus wirft einen Blick auf einige der klügsten und klügsten Kreaturen der Natur und versucht, einige der wilden und wunderbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erklären, die diese Meeresbewohner in den Spitzen ihrer Tentakel haben.

Danke, gute Nacht: Die Geschichte von Bon Jovi - 26. April

Zu guter Letzt haben wir noch eine letzte Doku-Serie, die sich diesmal auf eine der größten Rockbands aller Zeiten konzentriert: Bon Jovi. Diese vierteilige Geschichte zeichnet die Vergangenheit der Band in ihrer 40-jährigen Geschichte auf und knüpft gleichzeitig an den Februar 2022 an, als die Band vor der Aufgabe stand, herauszufinden, wo ihre Zukunft in der Musikindustrie liegt. Mit 40 Jahren nie zuvor gesehener Fotos, Demos, Songtexte und persönlichen Videos ist dies die perfekte Show für den Bon Jovi-Fan in Ihrem Leben.