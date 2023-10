Disney+: Was es im Oktober 2023 zu sehen gibt

HQ

Disney durchlief eine ziemlich stetige Phase, in der es sich eine Zeit lang so anfühlte, als würden nur sehr wenige überzeugende neue Inhalte zu Disney+ hinzugefügt. Dieser Oktober ist nicht so. Zwischen großen Filmen, gruseligen TV-Serien, Superhelden-Rückkehren und Comedy-Shows gibt es viel, worauf man sich freuen kann, und da dies der Fall ist, haben wir diesen praktischen Artikel erstellt, um Sie auf den neuesten Stand zu bringen, was Sie diesen Oktober auf Disney+ sehen sollten.

Haunted Mansion - 4. Oktober

Nach einem Kampf an den Kinokassen kommt die Live-Action-Adaption der berühmten Themenpark-Attraktion zu Disneys Streamer, um den gruseligsten Monat des Jahres zu beginnen.

Loki Staffel 2 - 6. Oktober

Tom Hiddleston ist zurück als der berühmte schurkische Asgardianer, der in der neuesten TV-Show von Marvel Cinematic Universe zum zeitreisenden Helden wurde.

Der Buhmann - 11. Oktober

In dieser Version von Stephen Kings eindringlichem Roman kämpft eine Familie gegen ein furchterregendes übernatürliches Wesen, das sich vom Leid seiner Opfer ernährt.

Gänsehaut - 13. Oktober

Die kultige Buchreihe von R.L. Stine wurde erneut adaptiert, und dieses Mal wird eine Gruppe von Highschool-Schülern damit beauftragt, ihre Stadt vor der Verwüstung zu retten, nachdem sie unbeabsichtigt übernatürliche Kräfte auf sie losgelassen haben.

Once Upon a Studio - 16. Oktober

Disney feiert das Wunder von Walt Disney Animation Studios, indem es 543 Charaktere aus 85 Spielfilmen und Kurzfilmen in einem brandneuen Animationswerk zusammenbringt, das 100 Jahre Disney markiert.

Werwolf bei Nacht in Farbe - 20. Oktober

Nach ihrem ursprünglichen Debüt im vergangenen Oktober feiert diese schreckliche Marvel Cinematic Universe Sonderproduktion ein Comeback und legt dieses Mal ihre schwarz-weiße Farbpalette für einen lebendigeren Ton ab.

What We Do in the Shadows Staffel 5 - 25. Oktober

Nandor, Laszlo, Nadja, Colin Robinson und Guillermo sind zurück für eine weitere Reihe von Späßen und albernen Ausflügen, während sie weiterhin als Vampire in Staten Island auf Beute gehen und gedeihen.

Lego Marvel Avengers: Code Red - 27. Oktober

Das Lego Avengers hat die Aufgabe, Red Guardian zu finden, nachdem er und Black Widow einen Streit haben und er verschwindet und von dem Schurken Collector entführt wird.