Disney+: Was es im Juni 2023 zu sehen gibt

Disney hat seine Originalproduktionen für Disney+ schon seit einiger Zeit zurückgefahren, so dass der Streaming-Dienst zwar in diesem Juni nicht so eng ist wie in den Vormonaten, aber es gibt ein paar aufregende Neuzugänge, auf die man achten sollte.

Mit unserer Auswahl, die auf UK-Ergänzungen basiert, finden Sie hier die TV-Serien und Filme, nach denen Sie diesen Juni auf Disney+ Ausschau halten sollten.

Fernsehserie:

Dieses psychologische Drama, das aus mehreren Zeitlinien und Perspektiven erzählt wird, dreht sich um den Tod einer jungen Frau in einem idyllischen karibischen Ferienort und wie ihre Schwester in die Suche nach der Wahrheit verwickelt wurde.

Der volle Monty - 14. Juni

The Full Monty spielt 25 Jahre nach dem britischen Originalhit und wird untersuchen, wie sich die Bande an ein postindustrielles Sheffield anpasst, und sehen, wie die Crew, nachdem sie ihre Ausrüstung wieder angezogen hat, in dumme und alberne Momente verwickelt wird.

Geheime Invasion - 21. Juni

Die erste Marvel Cinematic Universe-Serie seit langem. Secret Invasion werden sich Nick Fury und Talos zusammentun, um die Skrulls aufzuhalten, die in die bedeutendsten und mächtigsten Organisationen der Marvel Universe eingedrungen sind.

Filme:

Der enorme Blockbuster, der in den weltweiten Kinocharts bis auf den dritten Platz aller Zeiten aufgestiegen ist, feiert sein Streaming-Debüt und gibt Disney+-Abonnenten die Möglichkeit, das nächste Kapitel in der Geschichte von Jake und Neytiri zu sehen.

Flamin' Hot - 9. Juni

Diese dramatisierte Biografie befasst sich mit der Geschichte von Richard Montañez, einem Hausmeister von Frito Lay, der sein mexikanisches Erbe nutzte, um die Lebensmittelindustrie zu verändern und den ikonischen Flamin' Hot-Geschmack von Cheetos zu kreieren.

Stan Lee - 16. Juni

Dieser Dokumentarfilm zeichnet das Leben von Stan Lee nach und zeigt, wie die berühmte Comic-Legende zu einem Unterhaltungstitanen aufstieg, und das alles anhand von persönlichem Archivmaterial.

Die Besten der Welt - 23. Juni

Diese Musical-Komödie dreht sich um das 12-jährige Mathematikgenie Prem Patel, der eine Karriere als Rapper anstrebt, nachdem er entdeckt hat, dass sein verstorbener Vater eine Legende in der Hip-Hop-Szene war.