Disney+: Was es im August 2023 zu sehen gibt

Disney+ ist ein Schatten des Streaming-Dienstes, der es einmal war, da es heutzutage nicht mehr halb so viele Originalinhalte veröffentlicht wie früher. Davon abgesehen gibt es in diesem August ein paar sehr aufregende Ergänzungen, also um zu sehen, was Disney+ seinen Abonnenten bieten wird, haben wir die überzeugendsten Ergänzungen zusammengestellt und gesammelt, damit Sie wissen, was Sie sehen und wann Sie es sehen können.

Wir haben unsere Auswahl auf der Grundlage der UK-Ergänzungen getroffen, also überprüfen Sie vor Ort die genauen Daten und Einträge.

Fernsehserie

Nur Morde im Gebäude (Staffel 3) - 8. August

Die äußerst beliebte Comedy-Drama-Serie mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez in den Hauptrollen kehrt diesen Monat für ihre dritte Staffel zurück. Mit wöchentlich ausgestrahlten Episoden beginnt Staffel 3 mit einer Doppelpremiere, in der das Trio zweifellos versuchen wird, alle möglichen ungewöhnlichen Mordfälle zu lösen.

Ahsoka - 23. August

Die neueste Live-Action-TV-Serie Star Wars wird sich um den ehemaligen Jedi Knight und Padawan von Anakin Skywalker drehen. Ahsoka wird Rosario Dawson als Jedi-Kriegerin sehen, während sie durch die Galaxis reist, um Bedürftigen zu helfen und einer wachsenden Bedrohung Einhalt zu gebieten, die die Lücke der zusammengebrochenen Empire füllen soll.

Wild laufen mit Bear Grylls: Die Herausforderung - 23. August

Der berühmte britische Überlebenskünstler ist zurück und bereit, es mit den feindlichsten Umgebungen der Erde aufzunehmen. In Running Wild with Bear Grylls: The Challenge bringt Bear verschiedenen prominenten Gästen die Fähigkeiten und Techniken bei, die sie benötigen, wenn sie in stressigen Situationen überleben wollen.

Filme

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2. August

Der neueste Marvel Cinematic Universe-Film kommt zu Disney+, um den Monat zu beginnen. Guardians of the Galaxy Vol. 3 schließt den Bogen dieser Ära der Guardians ab und zeigt, wie die Bande von Superhelden emotionale Herausforderungen meistert und sich einem verdrehten neuen Gegner stellt, um die Menschen zu retten und zu schützen, die am meisten in Bedarf in der gesamten Galaxie.

Ferienfreunde 2 - 25. August

Diese Fortsetzung des dämlichen Komödienstreifens Vacation Friends setzt einige Monate nach dem Originalfilm ein und zeigt, wie die frisch verheirateten Marcus und Emily ihre Freunde Ron und Kyla zu einer Reise in ein luxuriöses karibisches Resort einladen. Unnötig zu erwähnen, dass Sie mit dieser Comedy-Fortsetzung jede Menge Lacher erwarten können.

Cinderella 4K restaurierte Version - 25. August

Sie kennen die Geschichte, und Sie haben diesen Film wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen, aber noch nie in dieser Qualität. Diese 4K Restored Version von Cinderella serviert das Märchen mit auffällig originellen, aber überarbeiteten Bildern, die die Magie des Märchens wieder einfangen sollen.