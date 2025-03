Disney Villains Cursed Café sowohl angekündigt als auch freigegeben

Eine der Überraschungen des heutigen Nintendo Direct war Disney Villains Cursed Café, ein neues Spiel, in dem du in die Rolle eines "Potionista" schlüpfst. Also, was ist das? Nun, es handelt sich anscheinend um einen Zaubertrank-Barista, und wie der Titel schon sagt, arbeitest du in einem scheinbar heruntergekommenen Cursed Café, das von kultigen Disney-Bösewichten in einem etwas moderneren Gewand frequentiert wird - uns gefällt besonders der neue Look von Gaston und Hook.

Klingt das seltsam? Das ist es auch, aber es sieht eigentlich ziemlich lustig aus und scheint VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action sehr ähnlich zu sein. Wir haben tatsächlich einen ziemlich raffinierten Trailer, der die Prämisse schnell erklärt, und Nintendo und Disney haben sich auch einen Trick ausgeliehen, den Microsoft heutzutage gerne verwendet, indem sie einen sogenannten Stealth-Launch anbieten... Das Spiel wurde also nicht nur heute angekündigt, sondern auch veröffentlicht.