Disney verwirft die Spiderwick Chronicles-Serie, bevor sie überhaupt Premiere hat

Eine weitere Streaming-Produktion von Disney wurde abgesagt, diesmal noch vor der Premiere. Deadline berichtet, dass die Serie, die auf The Spiderwick Chronicles, einer beliebten Kinderbuchreihe, basiert, auf Eis gelegt wurde, um dem Unternehmen Geld zu sparen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Disney sein Streaming-Angebot bereinigt hat, aber die Verschrottung einer bereits aufgenommenen Serie ist ziemlich bemerkenswert. Stattdessen liegt es nun an Paramount, zu versuchen, die Show weiterzuverkaufen und einen neuen Interessenvertreter zu finden, um dem kinderfreundlichen Abenteuer eine Chance zu geben.

Disneys CEO Bob Iger hat uns bereits mitgeteilt, dass das Unternehmen den Gürtel in naher Zukunft erheblich enger schnallen wird, was eine Reduzierung des Tempos und eine Verringerung der Anzahl der Produktionen bedeuten wird - etwas, von dem wir jetzt offensichtlich Spuren sehen. Und wir sollten nicht vergessen, die Tausenden von Mitarbeitern zu erwähnen, die gezwungen waren, das blutende Unternehmen zu verlassen. Harte Zeiten, aber was herumgeht, kommt herum.

Wie siehst du die Zukunft von Disney und würdest du gerne die Spiderwick-Serie sehen?