Disney veröffentlicht zur Feier seines 100-jährigen Jubiläums eine riesige Blu-ray-Box

Wenn Sie eine ganze Reihe von Disney- und Pixar-Filmen kaufen möchten, haben Sie bald die Gelegenheit dazu. Am 14. November 2023 veröffentlicht Disney ein riesiges Box-Set, um 100 Jahre Filmmagie zu feiern. The Disney Legacy Animated Film Collection enthält 100 Filme auf Blu-ray (digitale Versionen sind ebenfalls enthalten) und ist gefüllt mit Klassikern wie Snow White and the Seven Dwarfs, Beauty and the Beast, The Jungle Book und mehr. Es gibt alle Toy Story-Filme, Cars mit allen Fortsetzungen und einige andere, vielleicht weniger erwartete Filme wie The Jungle Book 2 und einige andere Fortsetzungen wie Frozen 2 und andere. Henry Selick und Tim Burton sind ebenfalls mit The Nightmare Before Christmas und James and the Giant Peach vertreten.

Mit anderen Worten, es ist eine glückselige Mischung und wenn Sie die vollständige Liste lesen möchten, hat The Wrap sie zusammengestellt. Der Preis liegt bei stolzen 1.500 US-Dollar, also fangen Sie besser an zu sparen.