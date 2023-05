Disney+ veröffentlicht eine neue Star Wars-Montage zur Feier des 4. Mai

HQ

Disney+ hat gerade eine neue Star Wars-Montage veröffentlicht, um den 4. Mai zu feiern, den Tag, der normalerweise mit dem legendären Science-Fiction-Franchise in Verbindung gebracht wird.

Von klassischen Star Wars-Filmen bis hin zu den neuesten Shows, die gerade auf der Streaming-Plattform veröffentlicht wurden, wie Star Wars Visions und The Mandalorian, präsentiert sich Disney+ als die Heimat aller Dinge, die mit Lichtschwertern, Droiden und Schurken mit Atemproblemen zu tun haben.

Leider wurde in dieser Montage nichts Neues bestätigt, aber wenn Sie nach einer Ausrede gesucht haben, um auf einen der alten Filme einzuschlagen, könnte Sie dies in Stimmung bringen. Oder, wenn Sie nach einem neueren Star Wars-Projekt suchen, warum sehen Sie nicht, ob Star Wars Visions das Richtige für Sie ist? Schauen Sie sich hier unseren Rückblick auf Staffel 2 an.

Von Gamereactor, habt einen tollen 4. Mai!