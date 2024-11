Disney veröffentlicht das erste Bild von Zootopia 2

HQ

Acht Jahre ist es her, dass wir die Charaktere Nick Wilde (Jason Bateman) und Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) in der gefeierten und beliebten Serie Zootopia kennengelernt haben. Eine Fortsetzung ist, wie wir bereits wissen, in Produktion, mit geplanter Veröffentlichung im Jahr 2025. Abgesehen davon, dass beide Hauptdarsteller zusammen mit Shakira und einigen neuen Darstellern zurückkehren werden, gab es nur sehr wenige Neuigkeiten von Disney. Bis jetzt.

Bei einer Podiumsdiskussion während der D23 Brasilien teilte das Unternehmen mehrere Updates und Bilder von kommenden Projekten, darunter endlich ein Bild aus der mit Spannung erwarteten Fortsetzung. Sie können das Bild unten sehen: