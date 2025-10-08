Disney unterzeichnet einen satten siebenstelligen Deal für die Rechte an Impossible Creatures Büchern

Haben wir den neuen Harry Potter gefunden? Disney scheint das zu glauben, denn es hat einen siebenstelligen Deal abgeschlossen, um die Rechte an Katherine RundellImpossible Creatures s Serie zu erwerben. Disney gewann eine Auktion gegen andere große Studios wie Warner Bros. und Netflix, um eine neue IP mit Massenanziehungskraft und einer großen Chance auf ein riesiges kommendes Franchise zu ergattern.

Rundells Impossible Creatures -Serie dreht sich um zwei Kinder, die über magische Inseln reisen, um Kreaturen vor dem Bösen zu retten. Bisher sind nur zwei der geplanten fünf Bücher erschienen, aber Rundell ist bereits zu einem bekannten Namen im Kinderbuch geworden. Laut Deadline ist sie die erste britische Kinderbuchautorin seit J.K. Rowling, die auf Anhieb den Spitzenplatz der Kinderbuchcharts in Großbritannien und den USA erreichte.

Mit mehr als 4 Millionen verkauften Exemplaren ist es klar, dass Impossible Creatures ein breites Publikum beeindruckt hat, auch wenn es seine Saga noch nicht abgeschlossen hat. Rundell plant auch, dass es Spin-offs, Prequels und mehr in diesem Franchise geben wird, und sie wird ein Drehbuch der ersten beiden Bücher als Teil dieses Disney-Deals adaptieren.

Könnten wir bald sehen, wie die Harry-Potter-Revival-Show mit einer neuen IP gegeneinander antritt?