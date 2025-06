Disney und Universal gehen gegen Midjourney wegen KI-Piraterie-Vorwürfen vor

HQ

Eine der bekanntesten Methoden, wie Menschen heutzutage künstliche Intelligenz nutzen, besteht darin, inoffizielle Versionen bestehender und urheberrechtlich geschützter Charaktere und Ereignisse zu erstellen. Eine der großen aktuellen ist die Veröffentlichung von komödiantischen Vlogs von Star Wars ' Stormtroopers, aber in der Vergangenheit gab es auch andere Anwendungen der Software, die Marvel Zeichen und vieles mehr bewältigen. Es sieht so aus, als ob Disney und Universal zumindest es leid sind, dass ihr eigenes geistiges Eigentum auf diese Weise verwendet wird.

Der Hollywood Reporter stellt fest, dass eine Klage gegen das KI-Unternehmen Midjourney mit der Begründung eingereicht wurde, dass es sich um ein "Fass ohne Boden des Plagiats" handele. Zu den Unternehmen, die sich zusammenschließen, um diese Klage einzureichen, gehören Disney Enterprises, Marvel, Lucasfilm, 20th Century, Universal City Studios Productions und DreamWorks Animation.

Dieser Moment markiert tatsächlich Hollywoods ersten Schritt gegen KI und die Tech-Giganten, die ihre Entwicklung anführen, da das Ziel darin besteht, sie davon abzuhalten, einfach immense Datenmengen zu verbrauchen, um "Slop"-Versionen ihres geistigen Eigentums herauszuwerfen, das dann von unzähligen Menschen auf der ganzen Welt konsumiert wird.

In der Beschwerde heißt es weiter: "Wenn ein Midjourney-Abonnent eine einfache Textaufforderung einreicht, in der er ein Bild der Figur Darth Vader in einer bestimmten Umgebung oder bei einer bestimmten Aktion anfordert, kommt Midjourney dem nach, indem es ein qualitativ hochwertiges, herunterladbares Bild mit Disneys urheberrechtlich geschützter Darth Vader-Figur generiert und anzeigt."

Die Klage bietet sogar visuelle Beweise für die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Zeichen durch Midjourney, wobei die Klage einen Blick auf Yoda und Shrek und KI-generierte Versionen der Zeichen wirft.

Die Beschwerde bezieht sich sogar direkt darauf und besagt, dass Midjourney Daten und Informationen von urheberrechtlich geschütztem geistigem Eigentum genommen, bereinigt und umgewandelt und dann für seine eigenen Schulungszwecke verwendet hat, bevor diese Inhalte dann auch auf den wichtigsten Explore-Seiten seiner Website angezeigt wurden.

"Die Veröffentlichung und Kuratierung von rechtsverletzenden Bildern durch Midjourney auf der Explore-Seite zeigt, dass Midjourney weiß, dass seine Plattform regelmäßig die urheberrechtlich geschützten Werke der Kläger reproduziert und dass die Explore-Seite dazu gedacht ist, die Fähigkeit von Midjourney zu bewerben, die urheberrechtlich geschützten Werke zu verletzen."

Disney hat seine Absicht, es mit Midjourney aufzunehmen, mit einer führenden Führungskraft zusammengefasst, die einfach sagt, dass "Piraterie Piraterie ist".