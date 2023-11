Disney und Apple hören (auch) auf, auf X zu werben

HQ

Kürzlich wurde bestätigt, dass IBM aufgrund der Menge an antisemitischen Inhalten auf der Website die Werbung auf X (ehemals Twitter) eingestellt hat. Laut CNBC sind auch Apple, Disney, Lionsgate, The New York Times, Warner Bros. Discovery und Paramount Global dem Beispiel von IBM gefolgt und haben ihre Anzeigen von X entfernt. Warum? Wir wissen nicht warum. Apple und Disney haben sich entschieden, ihre Entscheidung nicht zu kommentieren:

"Axios berichtete, dass Apple sich dafür entschieden hat, die gesamte Werbung auf der Plattform zu "pausieren", obwohl nicht klar ist, ob die Entscheidung durch Musks Tweet, den Bericht von Media Matters oder beides ausgelöst wurde."

Wenn man bedenkt, dass große Unternehmen jetzt ihre Anzeigen entfernen, werden die Einnahmen für X sinken. Musk sagte Anfang des Jahres alarmierend, dass der Umsatz für die Website unter 50 % liege. Viele sehen in ihm den Treiber der Probleme mit den Hassreden auf der Website, die zu Boykottforderungen verschiedener Gruppen in der Gesellschaft geführt haben.

