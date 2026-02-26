Disney überlegt, ob ich neue Avatar Filme nach Fire & Ash finanzieren soll

HQ

Auch wenn Marvel und Star Wars nicht immer die riesigen Blockbuster-Erfolge sind, die sie sein können, kann Disney Big Jim jederzeit anrufen, um an den Kinokassen eine Milliarde Dollar zu verdienen. Da Avatar: Fire & Ash Ende letzten Jahres "nur" 1,4 Milliarden weltweit einlöste, gibt es bei Disney Bedenken hinsichtlich der Zukunft des Franchises.

Laut Variety hat Disney darauf hingewiesen, dass Camerons dritter Besuch auf Pandora fast eine Milliarde Dollar weniger einbrachte als der zweite Film. Dafür gab es mehrere Faktoren, zum Beispiel dass zwischen Avatar 2 und 3 keine dreizehnjährige Lücke lag wie zwischen dem ersten Film und der Fortsetzung. Allerdings scheint die Maus nicht zufrieden zu sein.

Ein Insider bemerkte: "Wenn man mit dem nächsten Film 1 Milliarde Dollar verdient, verliert man trotzdem Hunderte von Millionen." Das bedeutet, dass es das Potenzial gibt, Avatar: Fire & Ash nicht ganz genug Geld zu verdienen, um den vierten und fünften Film sofort zu finanzieren.

James Cameron hat gesagt, es sei in Ordnung, wenn er keine weiteren Avatar-Filme machen darf, aber wir müssen sehen, ob Disney zustimmt. Es ist wohl eines der erfolgreichsten Franchises, die das Unternehmen derzeit hat, und es hat eine Bilanz, Milliarden von Dollar allein mit der Prämisse einer Rückkehr zu Blue People und CGI-Landschaften einzuspielen.