Disney über Zootropolis 2: "Wir sind super aufgeregt!"

In vielerlei Hinsicht fühlt es sich seltsam an, dass Disney noch keine Fortsetzung des Mega-Hits Zootropolis produziert hat, der vor sieben Jahren 1,025 Milliarden Dollar einspielte und als einer der größten Animationsfilme aller Zeiten gilt. Aber jetzt befindet sich das Projekt in der Vorproduktion und Produzent Brad Simonsen hat kürzlich in einem Interview mit The Direct verraten, was wir erwarten können:

"Wir freuen uns alle riesig darauf. Und es ist eine Welt, in der ich Teil des ersten Films war, und es war eine der erstaunlichsten Erfahrungen in meinem Leben, um ehrlich zu sein. Und ich weiß, dass das nächste Spiel es auf eine andere Ebene bringen wird und, wie ihr wisst, genauso gut oder besser sein wird als das erste. Wir freuen uns sehr über dieses Projekt."