Disney tritt in die Fußstapfen von Netflix und beginnt, Passwort-Sharer zu jagen

HQ

Trotz wütender Stimmen und warnender Worte sowohl von Abonnenten als auch von Branchenexperten entschied sich Netflix, hart gegen jeden vorzugehen, der ein Konto teilt. Bezahlen oder Urlaub war die Prämisse. Ein Konzept, das sich nun, wenige Wochen nach dem breiten Rollout, für das Unternehmen als äußerst lukrativ erwiesen hat. Allein im letzten Quartal sind bis zu sechs Millionen neue Abonnenten hinzugekommen, und das ist natürlich auch von der Konkurrenz nicht unbemerkt geblieben.

Jetzt sieht es so aus, als würde Disney nachziehen und diejenigen verfolgen, die Konten und Passwörter miteinander teilen, wobei Indien der erste Testmarkt für seine neue Richtlinie ist. Laut Indiewire , das über die Nachricht berichtete, plant Disney, dies noch in diesem Jahr breiter einzuführen, was mehrere Millionen zusätzliche Abonnenten für seinen Streaming-Dienst Disney+ generieren sollte.