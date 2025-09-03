Disney stimmt zu, 10 Millionen US-Dollar Strafe für das Sammeln von Kinderdaten auf YouTube zu zahlen

HQ

Disney hat sich bereit erklärt, eine Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen, nachdem die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) festgestellt hatte, dass es Daten von Kindern aus Videos auf YouTube gesammelt hatte. Die FTC behauptete, dass Disney seine Inhalte nicht korrekt als "Made for Kids" gekennzeichnet habe, was verhindert, dass Kinder ihre Daten sammeln lassen.

Die FTC hat erklärt, dass Disney nun seine Praktiken ändern wird, um dem Children's Online Privacy Protection Act zu entsprechen, der die Zustimmung der Eltern für die Datenerfassung erfordert, wenn ein Kind unter 13 Jahre alt ist. Andrew Ferguson, der Vorsitzende der FTC, sagte in einer Erklärung (via Variety): "Unsere Anordnung bestraft Disneys Missbrauch des Vertrauens der Eltern und schafft durch ein vorgeschriebenes Videoüberprüfungsprogramm Platz für die Zukunft des Online-Schutzes von Kindern - Alterssicherungstechnologie."

"Die Unterstützung des Wohlergehens und der Sicherheit von Kindern und Familien steht im Mittelpunkt unseres Handelns." sagte Disney in einer Erklärung. "Dieser Vergleich betrifft keine digitalen Plattformen, die sich im Besitz von Disney befinden und von ihm betrieben werden, sondern beschränkt sich auf die Verbreitung einiger unserer Inhalte auf der YouTube-Plattform. Disney hat eine lange Tradition darin, die höchsten Standards für die Einhaltung von Gesetzen zum Schutz der Privatsphäre von Kindern zu erfüllen, und wir sind weiterhin bestrebt, in die Tools zu investieren, die erforderlich sind, um in diesem Bereich weiterhin führend zu sein."

Dies ist nicht das erste Mal, dass YouTube an der Sammlung von Daten von Kindern beteiligt ist, denn im Jahr 2019 zahlte das Unternehmen 170 Millionen US-Dollar dafür. Daraufhin wurde das Label "Made for Kids" auf der Plattform eingeführt, und während viele der Clips und Videos von Disney ordnungsgemäß damit gekennzeichnet waren, waren es einige Inhalte nicht.

