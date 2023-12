Disney stellt eine kinderfreundliche Version von Alien her

Schreckliche Kreaturen, die durch die Brust eines Menschen platzen, lassen einen Alien nicht gerade mit Kinderfreundlichkeit in Verbindung bringen, aber anscheinend will Disney den ersten Film in eine unbeschwertere Version verwandeln, damit Kinder das Alphabet lernen können.

Nein, wir treffen Sie nicht vier Monate zu früh für einen Aprilscherz. Es wird legitimerweise nächstes Jahr erscheinen und es stammt von Little Golden Books, mit dem Disney Storybook Art Team als Illustration. Die Produktbeschreibung auf Amazon liest sich wie folgt:

"Folgen Sie Ripley und dem Rest der Nostromo-Crew auf einem Weltraumabenteuer, das das Alphabet von A bis Z einführt. Mit lustigen Illustrationen wird diese unbeschwerte Neuinterpretation des Kultfilms Alien kleine und alte Fans sowie Sammler von Little Golden Book auf der ganzen Welt begeistern."

Es sieht nicht so aus, als würde es zumindest bei Kindern Narben hinterlassen, aber es wird sicher unangenehme Gespräche geben, wenn Kinder darum bitten, den Film zu sehen, auf dem ihr Lieblingsbuch basiert.