Disney stellt den Verkauf von Filmen auf physischen Medien in Australien ein

Es ist an der Zeit, einen weiteren Nagel in den Sarg für physische Medien zu schlagen. Disney hat angekündigt, dass Guardians of the Galaxy Vol. 3 der letzte Film sein wird, der jemals in Australien auf Blu-ray oder DVD veröffentlicht wird, und es wird keine Neuauflagen älterer, bereits veröffentlichter Titel geben. Wenn also die letzten Disney-Filme verkauft sind und aus den Regalen verschwunden sind, dreht sich alles um Streaming, wenn Sie zufällig im Land "Down Under" leben.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass zu gegebener Zeit andere große Distributoren in die gleichen Fußstapfen treten werden, und es gibt viele Anzeichen dafür, dass dies die Zukunft ist, die uns alle erwartet, da sich der aktuelle Trend des Streamings fortsetzt. Natürlich bequem und einfach, aber wir geben auch die Kontrolle darüber ab, welche Titel wir in welcher Version sehen können. Für diejenigen, die davon träumen, A New Hope in der Originalversion zu erleben, sage ich viel Glück, es sei denn, Sie entscheiden sich für zwielichtige Methoden ...

Kaufen Sie immer noch Filme auf physischen Medien oder ist Streaming gut genug?

