Disney+ startet nächsten Monat mit Werbung

HQ

Es ist fast genau ein Jahr her, dass Disney+ sein Abo-Formular mit Werbung im Heimatland gestartet hat, und jetzt ist es an der Zeit, dass Europa auf den Geschmack kommt. Ab dem 1. November beginnen sich die Abonnements für den Dienst zu ändern und werden etwas teurer, wenn Sie die Werbung überspringen möchten. Für diejenigen unter Ihnen, die Disney+ bereits abonniert haben, werden die Preiserhöhungen und -änderungen jedoch erst einen Monat später, im Dezember, stattfinden.

Was wird sich also ändern? Nun, Premium wird im Preis auf 10,99 £ pro Monat mit einer Videoqualität von bis zu 4K mit HDR und Dolby Atmos steigen. Standard behält seinen Preis von 7,99 £ pro Monat und eine Videoqualität von bis zu 1080p mit Surround-Sound. Neu ist das, was Disney "Standard mit Werbung" nennt, das 4,99 £ pro Monat kostet und ansonsten die gleiche Video- und Audioqualität wie Standard bietet.

Wie lang und häufig die Anzeigen genau sein werden, ist noch nicht bekannt. Basierend auf dem, was wir aus den USA wissen, scheint es jedoch 30-45 Sekunden vor jedem Film oder jeder Fernsehsendung zu sein, gefolgt von zwei bis vier Werbepausen während des Anschauens.

Für welches Abonnement werden Sie sich entscheiden, oder ist dies der letzte Strohhalm, der Sie dazu bringt, Disney+ nicht mehr zu abonnieren?