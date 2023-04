Disney Speedstorm ist jetzt im Early Access verfügbar

HQ

Es gibt nicht viele wirklich gute Mario Kart 8 Deluxe-Alternativen für andere Formate, aber hoffentlich hat Disney Speedstorm das Potenzial, eine zu werden. Und es könnte sogar ein großes Publikum auf Switch bekommen, da es zwei Dinge bietet, die Marios Rennspiel nicht bietet: Disney-Charaktere und Free-to-Play.

Letzteres stimmt leider nur teilweise. Während Disney Speedstorm bei der Veröffentlichung später in diesem Jahr tatsächlich kostenlos spielbar sein wird, ist die gestern gestartete Early-Access-Version nur verfügbar, wenn Sie ein Founder's Pack erhalten. Während Sie überlegen, ob dies Ihr Geld wert ist, schauen Sie sich den Launch-Trailer an, um sowohl neues Gameplay als auch all die verschiedenen Founder's Pack-Editionen zu sehen.