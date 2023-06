Disney Speedstorm bekommt eine von Toy Story inspirierte zweite Staffel

HQ

Disney Speedstorm ist fast bereit, seine zweite Saison zu starten und zu starten, und jetzt hat Gameloft eine Menge Details darüber enthüllt. Die Saison wird sich thematisch um Toy Story drehen und wird buchstäblich als To Infinity and Beyond bekannt sein und Buzz Lightyear, Woody, Jessie, and Bo Peep ins Spiel bringen.

Darüber hinaus wird die Saison eine neue Rennumgebung mit sich bringen, die sich um Andy's Room aus den Toy Story-Filmen dreht.

Abgesehen von den Toy Story-Ergänzungen wird uns gesagt, dass in Staffel 2 von Disney Speedstorm auch Steamboat Mickey and Pete sowie zwei neue Spielmodi hinzugefügt werden - obwohl diese genau noch nicht enthüllt wurden.

Wann ihr euch darauf freuen könnt, diese Saison zu genießen und auszuprobieren, wird sie am 13. Juni auf allen Plattformen veröffentlicht.