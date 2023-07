Disney Speedstorm begrüßt nächste Woche Minnie Maus

HQ

Obwohl es sich noch um ein Early-Access-Projekt handelt, hat Entwickler Gameloft seit seinem Debüt im April immer mehr Inhalte in den Kart-Renner Disney Speedstorm eingeführt. Hinzu kommt, dass nächste Woche die dritte Saison des Spiels startet, die eine Sammlung neuer Inhalte mit sich bringt.

Während sich der Großteil der neuen Inhalte um Lilo & Stitch dreht, darunter eine neue Umgebung, Season Tour, anpassbare Gegenstände und fünf neue Rennfahrer (Lilo, Stitch, Jumba, Captain Gantu und Angel), kommt in dieser Saison auch ein weiterer Rennfahrer ins Spiel.

Dem Kader wird Minnie Mouse beitreten, was bedeutet, dass du bald als eine der ältesten und kultigsten Disney-Figuren in diesem Kart-Rennspiel spielen kannst. Im Rahmen dieser Ankündigung haben wir jetzt einen Trailer mit Minnie in Aktion, den ihr euch unten ansehen könnt.

Gameloft hat auch versprochen, dass es in dieser Saison einen zusätzlichen Überraschungsgast geben wird, also bleiben Sie dran, um zu erfahren, wer das sein wird.

Staffel 3 von Disney Speedstorm beginnt am 1. August.